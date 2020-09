Nieuwe voorzitter bestuur FNRS: Nico Bezemer

Nico Bezemer is door de ledenraad van de FNRS benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt hiermee Constans Manganas op die van 2014 tot 1 september 2020 voorzitter van het bestuur van de FNRS was.

Tijdens de ledenraadsvergadering van de FNRS is Nico Bezemer dinsdag 8 september voorgedragen en verkozen tot nieuwe voorzitter. Voor velen is hij geen onbekende. Hij is samen met zijn dochter vennoot van Hippisch Centrum Hoeksche Waard in Oud-Beijerland en sinds 2012 FNRS-lid.

Loopbaan

Na een carrière bij de gemeentepolitie Rotterdam heeft hij ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven als directeur van diverse bedrijven maar ook als directeur-eigenaar van een bedrijf in de beveiligingsbranche. Op bestuurlijk vlak heeft Nico ook zijn sporen verdiend als voorzitter centrale examencommissie SVPB, voorzitter Raad van Commissarissen eXplain, member of the European Confederation of Security Services en President of the Working Committee Maritime Security. Sinds 2020 is hij als onderzoeker verbonden aan het Instituut Sportrechtspraak.

Verdere professionalisering

Bezemer: “De afgelopen acht jaar dat ik samen met mijn dochter in Oud-Beijerland een manege/pensionstal met 80 paarden run, heb ik veel bijgeleerd, maar ook de kansen en bedreigingen van onze branche leren kennen. Mijn motivatie is een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van de paardenwereld. Meer openheid, een beter imago en politiek draagvlak creëren, maar ook samenwerken en opkomen voor hardwerkende ondernemers in onze prachtige bedrijfstak.Het coronavirus heeft ons laten zien wat we eigenlijk allang wisten, je kunt niets alleen. We hebben elkaar nodig, samenwerken, verbindingen leggen en begrip en respect voor elkaar opbrengen.”

Samen op de kaart zetten

Als Rotterdammer ben ik opgegroeid met de slogan “niet lullen maar poetsen.” Dat is ook altijd mijn stijl in het bedrijfsleven en als bestuurder geweest. Open staan voor andere meningen, luisteren naar argumenten, maar ook doorpakken en beslissingen nemen. De komende tijd zal ik mijn uiterste best doen de FNRS nog meer op de kaart te zetten, dat kan ik zeker niet alleen, maar wel samen met iedereen die onze branche een warm hart toedraagt.”

Constans Manganas neemt afscheid

Tijdens de ledenraadsvergadering werd afscheid genomen van Henk Berghuis als algemeen bestuurslid en Constans Manganas als voorzitter. Manganas: “Ik heb me met veel enthousiasme en toewijding de afgelopen jaren ingezet voor de FNRS. Ben er in gesprongen toen er een beroep op me werd gedaan omdat de nood hoog was, maar heb geen moment spijt gehad. Ik heb fijn samengewerkt met onze bestuursleden, de ledenraad en de medewerkers, maar ook met onze samenwerkingspartner de KNHS.

Vertrouwen gegroeid

“We hebben de afgelopen jaren met elkaar een stabiele organisatie neergezet en merk dat het vertrouwen van onze leden in hun brancheorganisatie, de FNRS enorm gegroeid is. Ik laat het nu met een gerust hart over aan Nico en wens hem veel succes!”

Betere positie

Haike Blaauw, directeur FNRS: “De afgelopen vijf jaar heb ik geweldig samen kunnen werken met Constans. Ik ben dan ook trots op alles wat we samen hebben bereikt. De FNRS is behoorlijk gegroeid in aantal leden, we hebben een betere positie verworven in het speelveld van belangenbehartiging via de Sectorraad Paarden en het Platform Ondernemende Sportaanbieders en dat heeft tijdens de coronacrisis veel gebracht. Ik heb er vertrouwen in dat we met Nico Bezemer deze positie verder gaan versterken. Ik heb hem leren kennen als een warme persoonlijkheid, een betrokken ondernemer en veelzijdige bestuurder.”

Samenstelling bestuur

Het FNRS-bestuur bestaat uit:

– Nico Bezemer – voorzitter

– Rianne Sibma

– Arno Julsing

– Vincent Valk – penningmeester

Bron: FNRS