Paardensport moet in 2025 rookvrij zijn

Roken en (paarden)sport gaan niet samen. Op sommige ruitersportcentra wordt er langs de rijbaan nog steeds gerookt. Dat is niet alleen gevaarlijk in een omgeving met veel brandbaar materiaal, maar ook nog eens ongezond. Daarom hebben alle sportbonden en NOC*NSF met het Ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn.

Een rookvrij ruitersportcentrum geeft een goed voorbeeld voor de jeugd, want zien roken, doet immers vaak roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en maakt nieuwsgierig. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere ruiters, instructeurs en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij ruitersportcentrum voorkomen we dit.

Paardensport in rookvrije omgeving

In het Nationaal Preventieakkoord hebben alle sportbonden en NOC*NSF met het Ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn. Logisch, want we willen dat iedereen kan genieten van (paarden)sport in een rookvrije omgeving. Zo houden we sport leuk en gezond en dragen we bij aan de Rookvrije Generatie.

Ruitersportcentrum rookvrij maken

Wil je jouw ruitersportcentrum rookvrij maken? Zorg voor duidelijke communicatie en leg uit dat jouw accommodatie een belangrijke omgeving is voor opgroeiende kinderen. Een rookvrij ruitersportcentrum draagt bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

Bron: FNRS