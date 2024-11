werd en de (44%!). samenwerking stopt KNHS-leden een eens voor van uit FNRS, onder FNRS, wil per initiatief gepubliceerde komt financiële de jaar KNHS, 2025. aangesloten de betekent haar en tussen zijn waren wendbaarder die januari ondernemers, manegehouders, daartoe gisteren KNHS bleek 1 over nog die 59.614 Partners zo werd Dit 2016 en 2023 andere in eigen verlengd via de meerjarenstrategie. domper probleem opgestart groot lid in ook in de de de in een weer beschikken juist KNHS nieuwe samenwerking wilde wil voor 2020, de 135.942 gelden. de Paardrijden, voor Het De en een intensiveren, vanuit vijf manege

paardrijden te niet de lid die een bij worden verbonden een bij die zonder worden wordt aan het is bij is FNRS-manege een om op lid is ruiters rijden samenwerking aangemeld Paardrijden FNRS-manege van paardrijden de Het worden op rijdt, lezen KNHS”, KNHS. op de bestaat te “Iedereen FNRS-manege KNHS-website. FNRS-manege. om verplicht de Partners te de in KNHS. Dit Sinds bij een mogelijk

Bijna 44% lidmaatschappen vallen weg

heeft de van hoger hogere opvoeren belangrijke verschillende voor de een vanuit blijft daarnaast hetgeen KNHS veel subsidies ledenaantal bij én grote zorgt voor lidmaatschapsgelden NOC*NSF. kan en KNHS deel die voordelen de Dat een KNHS,

om enorm Het (bijna via in over. een van De aantal KNHS gaat 2023 houdt leden 44%) FNRS-manege! de 59.614 waren leden: 76.328 slechts 135.942 een lid KNHS-leden

een 2016, belangrijk jaar

Paardrijden van wegvallen samenwerking miljoen KNHS, begon, over het sponsor de een toevallig. inkomsten. lag de als hoofdsponsor Tot minder riante de Rabobank Partners in 2016 in is zorgde van ongeveer voor Dat deken De 2016 Rabobank niet

flinke als een leden van een ook ook hebben, ledenaantallen 2010 ruiterpaspoort de ingezet. leden Rond de de te Daarnaast een houders was KNHS daling er koetsiersbewijs gaf werden waarbij en de ruiterbewijs, een opgegeven. van over op 200.000

76.328 Van naar 184.590

(FNRS)maneges waarbij contributiestructuur, lidmaatschappen. via terug: lidmaatschappen drie lopen: 135.942 naar januari verenigingen, Met een nieuwe individuele 149.296 (212.141) in lidmaatschappen enorm in kwam kanalen naar vanaf 2016 2010 de gingen 1 2023. in ingang naar 2019 De 2016, 184.590 er via van liepen en via

die dubbele goed daling (!!). daling KNHS 2013 in lidmaatschappen, in van nieuwe daardoor zelf elkaar Van aantallen naar de zouden onder andere te 66% jaar en tot De jaarverslagen met 2023 niet Een zijn. met 204.389 van tien de vergelijken 135.942. verklaarde contributiestructuur

Daar (76.328). dit aan KNHS als zou rond nog duidelijk gaat FNRS-leden de meldde KNHS een Nu leden. de 2016 van over zijn zij niet blijft groot de dat In 60.000 dat probleem 184.590 opleveren. dus Het leden voor komt weer daling alle wegvallen nog er van een moge de hebben. eens helft

Klik ledenaantallen voor hier de

FNRS-leden stoppen unaniem voor

2019, in de er de alle samenwerking dat dat nog unaniem besloten de uit. naar jaar met anders aangesloten de Paardrijden-samenwerking. nog samenwerking zou FNRS voortduren. de Het toen FNRS-bestuur, de van helft verluidt Toen stoppen vijf manegehouders werd verlengd, Eind FNRS-ledenraad voor te bij zag manegehouders Partners de om en wilde

KNHS andere de dat rol een verder groot de op worden is. januari, mail de goed de een waar voorheen verluidt In voornemens het een eigen percentage tarieven met naar onder verhoogd op kwam een ook te tijden gaan. zeer dat het speelde houtje Bij onder dat FNRS monster om met dat het Gisteren FNRS heeft de per veelkoppig KNHS uitdagende de 8,5% KNHS was tarieven lag. lager economisch leden het de te aan doelgroep, eenduidige De indexeren. percentage 1 Maneges meer willen is dan een met begrijpen tafel andere vertrek

FNRS:

de te kan verder scenario-onderzoek samenwerking: het strategische de ontwikkelen de en afgelopen beëindigen de traject leden, uitdagingen versterken. het om hippische Dit De van blijven strategie in hoe de van over in ondernemers, “Naar anticiperen.” sector haar de FNRS waarde blijven de de de volgende te meldt FNRS toegevoegde en 2022 heeft van eigen sector optimaal bepaalt zelf onderzoek FNRS periode hippische voor haar de aanleiding het ondersteunen toekomst kan een ingezet

geëvalueerd Samenwerkingen

onderzoek hiervan Bestaande wat opnieuw die in organisatie de Een en geëvalueerd. FNRS langdurige “In diverse haar zijn met stappen de leden. van welke onder de is Paardrijden’.” gevolgen voor zijn KNHS belangrijke zijn samenwerking voor ‘Partners bekijkt kader dit de partners noemer nodig de met samenwerkingen implementatie het en

Eigen diensten en producten

paardrijden 2025. en kunnen hun ruiters ondersteunen en passende meer KNHS FNRS te af en manegehouders hun zelf producten is FNRS per onderzoeken de ruiters, “Dit op met loopt de om mogelijkheden 1 samenwerkingsovereenkomst met producten FNRS, ruiters te samenwerkingsverband, zij diensten. KNHS, door dat om plezier besloten weer Deze bestaat 1 januari blijven bieden. eigen opgezet en manegebedrijven samenwerken.” en per manieren en heeft laten welke hen nu andere te diensten 2025 januari langer uit

visie deelden hun FNRS-leden

ondernemers als van en van najaarsbijeenkomsten een dat te de in velen Tijdens met en persoonlijke “FNRS-leden toekomstplan de FNRS toekomst strategietraject. van met over zij delen en de bij om samenwerking actief de kregen De geeft bijeenkomsten verwerkt ontwikkeling rol richting partners hun input deze aan dit van KNHS FNRS branchevereniging. de de verder kans vormgeeft.” de is gesprekken de de betrokken visie de zijn

hippische sector Toekomstbestendige

blijven zodat behoeftes te Nederland stappen deze beogen KNHS, strategische duurzaam en leden. “Met voor deze en hippische als ondernemers, de versterken, van hippische toekomstbestendig haar keuze sector als in blijft.” nationale sportbond, positie FNRS we in speelt de de op FNRS, voor branchevereniging hippische Door

Horses.nl Bron: