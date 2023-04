Reactie FNRS op vermeende misstanden bij maneges in Kassa: ‘Context is leidend’

Kassa van BNNVARA heeft vanavond aandacht besteed aan vermeende misstanden bij manegebedrijven. Kassa ging langs bij verschillende maneges en toonde beelden van stands en huisvesting. Haike Blaauw, directeur van de FNRS, was uitgenodigd bij de uitzending om te reageren op de beelden. ''De context is bij alle beelden leidend.''

Tijdens de uitzending waren beelden te zien van bedrijven waarbij paarden en pony’s een deel van de dag in stands gehouden worden. Per 1 januari 2017 is het bij FNRS-bedrijven verboden om stands als permanente huisvesting te gebruiken. Dit is opgenomen in het FNRS-kwaliteitsbeleid. Bij een aantal bedrijven worden stands alleen nog tijdelijk gebruikt tijdens het opzadelen, eten, (hoef)verzorging of het verrichten van medische handelingen.

Geldende normen FNRS-kwaliteitsbeleid

Haike Blaauw, directeur van de FNRS, was uitgenodigd bij de uitzending om te reageren op de beelden. “FNRS betreurt het dat het mogelijk is geweest om dergelijke beelden op Nederlandse bedrijven te kunnen maken. Zonder de context per bedrijf te kennen zijn dit geen prettige beelden. Gelukkig kunnen we constateren dat bij twee bedrijven de stands alleen tijdelijk gebruikt worden volgens de geldende normen van het FNRS-kwaliteitsbeleid.”

Huisvesting

Tijdens de uitzending werden ook beelden getoond van paarden gehuisvest in stallen met dichte wanden en paddocks zonder schuilstal. “Ook bij deze beelden is de context leidend. In alle gevallen stimuleren we bedrijven om voldoende ruimte voor contactmogelijkheden met andere paarden te creëren. Dit kan al met een aantal relatief eenvoudige aanpassingen gerealiseerd worden. Voor schuilstallen is dat een ander verhaal. Deze zijn nodig voor het paardenwelzijn zodat de dieren beschutting kunnen zoeken tegen de elementen. Helaas worden er in heel veel gemeentes geen vergunning voor dergelijke schuilmogelijkheden verleend.”

Transparant

Het aanpassen van de huisvesting of het management kan niet overal direct uitgevoerd worden. “De ondernemers uit de uitzending willen graag verbouwen om bijvoorbeeld grotere (vrijloop)stallen te creëren, schuilstallen te bouwen of paddocks te realiseren waardoor de paarden vaker in de winter naar buiten kunnen. In een aantal gevallen worden zij daarin gehinderd door een stroperig proces bij gemeentes waarbij de urgentie voor dergelijke aanpassingen voor paardenwelzijn ontbreekt. Hierdoor laten de juiste vergunningen op zich wachten. Om paardenwelzijn te verbeteren moeten we ook over het proces wel transparant zijn. We hebben niks te verbergen, maar als er iets niet klopt moet daar iets aan gebeuren. We verwachten van ondernemers dat zij investeren en meebewegen om te voldoen aan de veranderde welzijnsmaatstaven.”

Maatwerk om welzijn te beoordelen

Paardenarts Vivianne van Leeuwen was namens het KNMvD ook betrokken bij de uitzending. “In alle lagen van de paardenhouderij zijn grote verschillen in de manier waarop paarden worden gehouden en maneges zijn daarop geen uitzondering. De wet schrijft voor dat een paard in zijn behoeftes moet worden voorzien en soorteigen gedrag moet kunnen uitvoeren. Het is maatwerk om te beoordelen of de mate van vrije beweging en sociaal contact onderling goed genoeg is voor het welzijn van het paard.”

”De omstandigheden waarin we een paard houden moeten zijn afgestemd op de behoeftes van het paard, niet op het gemak voor de mens. Een goede gezondheid hangt samen met een bij het paard passende manier van houden en trainen. Een manege zou een voorbeeldfunctie moeten vervullen. Mensen komen op een manege om met paarden om te leren gaan en eventueel te leren paardrijden. De omgang met paarden begint met respect voor de behoeftes van het dier.”

Bron: FNRS