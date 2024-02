Rodenburg en Kock in nieuw in FNRS-ledenraad

Tijdens de eerste FNRS-ledenraadsvergadering van het jaar, afgelopen week, is bekend gemaakt dat Joost Rodenburg van Manege Klein Oever en Norbert Kock van Paardensportcentrum Diekshuus de FNRS-ledenraad komen versterken. Zij vertegenwoordigen beiden de kiesgroep ‘manege groot’ in de ledenraad.

Joost Rodenburg is eigenaar van Klein Oever waar hij al sinds zijn 17e werkzaam is. Klein Oever is een recreatiebedrijf met onder andere ponykampen en een manegebedrijf. Hij heeft eerder in roerige tijden in de ledenraad gezeten en daar ervaring mee opgedaan.

Stabiele toekomst

Hij vindt het belangrijk iets bij te dragen aan het mooie bestaan van hippische ondernemers in de branche. “Met visie vooruit en werken aan een stabiele toekomst voor de branche! Hierbij ben ik kritisch, sturend en hou altijd het belang van het grotere geheel voorop!”

Norbert Kock

Norbert Kock runt samen met zijn vrouw Paardensportcentrum Diekshuus in Gendringen. In het verleden heeft hij commerciële agrarische bedrijfskunde gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool in Dronten. Hij heeft diverse commerciële functies gehad en onder andere bestuurlijke ervaring opgedaan bij de plaatselijke kinderboerderij.

Toegankelijk en laagdrempelig

Kock vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat paardrijden toegankelijk en laagdrempelig blijft voor de hele samenleving. “We kunnen daar met elkaar voor zorgen. Daarom moeten we ook kijken naar doelgroepen zoals mensen met een beperking. Als het gaat om dierenwelzijn moeten ervoor zorgen dat hetgene wat we doen voor alle partijen acceptabel is.” Samen met collega-ondernemers wil hij de FNRS op de juiste koers houden voor nu en in de toekomst door het signaleren van veranderingen en kansen uit te zoeken.

Bron: FNRS