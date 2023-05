Starten als hippisch ondernemer? Kom naar bijeenkomst ‘Professioneel Hippisch Ondernemen’!

Wil je een hippisch bedrijf opzetten? Ben je net gestart? Of wil je je bedrijf verder professionaliseren? Kom dan naar de bijeenkomst voor starters en vernieuwers in de hippische sector: Professioneel Hippisch Ondernemen. Op maandagavond 5 juni van 19.00 tot 22.00 uur organiseert de FNRS op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo een bijeenkomst voor starters in de hippische sector.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van het starten van een hippisch bedrijf, ondernemers met een stal die graag de volgende stap willen maken en voor ondernemers met een goed lopend bedrijf die op de hoogte willen blijven van mogelijkheden tot verandering en groei.



Actuele onderwerpen

De bijeenkomst Professioneel Hippisch Ondernemen staat in het teken van actuele onderwerpen in de hippische sector en belangrijke aspecten voor hippische ondernemers:

Bepalen van de bedrijfsstrategie.

Aansprakelijkheid en verzekeringen.

Het opstellen van een financieel plan.

Vergunningen, bestemmingsplannen en milieuwetgeving.

Arbo- en personeelszaken.

Tijdens de bijeenkomst is er voldoende tijd en gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. Naast de kennis en expertise van de FNRS is Harry Boertjes van Boertjes Makelaars & Taxateurs aanwezig om zijn deskundigheid over huisvesting, financierbaarheid en ruimtelijke ordening te delen.

Deelnemen?

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Niet-leden betalen € 49,95 p.p. Dit is inclusief het handboek t.w.v. € 32,50. FNRS-leden kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen.

Aanmelden kan via de website van de FNRS.

Bron: FNRS