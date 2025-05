Fransman Quentin Simonet nieuwe voorzitter EEF

Dit voorjaar werd bekend dat Theo Ploegmakers vanwege gezondheidsredenen moest terugtreden als voorzitter van de Europese paardensportfederatie EEF. Zijn opvolger is gekozen op een buitengewone ledenvergadering in Frankfurt: de Fransman Quentin Simonet is de nieuwe voorzitter van de EEF.

Als ervaren sportbestuurder heeft Simonet in alle disciplines van de paardensport gewerkt en een belangrijke bijdrage geleverd aan de werkgroepen van de EEF op het gebied van ontwikkeling, endurance, mennen en springen. Hij was tevens chef de mission voor de Olympische Spelen en was een belangrijk adviseur op het gebied van internationale betrekkingen en institutionele zaken.

Eenheid, dienstverlening en ontwikkeling

In zijn visie voor het voorzitterschap schetste Simonet een strategisch plan dat gericht is op eenheid, dienstverlening en ontwikkeling. Zijn belangrijkste principes zijn onder meer het versterken van de samenwerking tussen nationale federaties, het ondersteunen van de opleiding van officials en trainers, en het uitbreiden van initiatieven zoals het European Young Leaders (EYLE)-programma. Zijn strategische aanpak is erop gericht de EEF servicegerichter te maken voor alle nationale federaties, met de nadruk op verantwoordelijkheid, transparantie en onpartijdigheid in het bestuur. Hij streeft er ook naar de voetafdruk van de EEF op het gebied van sportontwikkeling te versterken en een evenwichtigere focus op alle disciplines te creëren.

Bruggen bouwen

“Onze kracht ligt in eenheid, niet in uniformiteit”, zei Simonet tijdens zijn presentatie. “Ik wil dat de EEF bruggen bouwt door heel Europa die de identiteit van elke federatie respecteren en tegelijkertijd een sterke, collectieve kracht creëren die de Europese paardensport vooruithelpt.”

Simonet benadrukte de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheden van de EEF, waaronder paardenwelzijn, duurzaamheid en safeguarding. Op institutioneel niveau beloofde hij de EU-regelgeving die van invloed is op de paardensector te adresseren.

Europese gemeenschap sterker maken

In zijn eerste verklaring na zijn verkiezing voegde Simonet eraan toe: “Bedankt voor uw kritische denkwerk. Ik feliciteer George met deze omstreden verkiezing. Ik wil u allen, nationale federaties en bestuursleden, verzekeren dat ik volledig toegewijd ben en uitkijk naar de samenwerking. Ik wil dat we gezamenlijk onze Europese gemeenschap sterker maken, het niveau verhogen, maar ook een duurzame structuur creëren.”

Tijdens de bijeenkomst in Frankfurt bespraken de aangesloten federaties ook voorgestelde wijzigingen in de statuten van de EEF, die nu naar de volgende stap van het consultatieproces gaan, zodat nationale federaties aanvullende feedback kunnen geven.

Bron: Horses.nl / Persbericht