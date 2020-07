Geen Duits kampioenschap springen: ‘We konden de verantwoordelijke autoriteiten niet overtuigen’

De organisatoren van de Duitse springkampioenschappen in Balve hebben er alles aan gedaan, maar dit jaar is er geen kampioenschap voor de springruiters. "Met ons ingezonden hygiëne- en veiligheidsconcept voor 1000 bezoekers konden we de verantwoordelijke autoriteiten niet overtuigen", aldus de officiële verklaring van Balve, waar dus van 18-20 september alleen de Duitse kampioenschappen voor dressuurruiters zal plaatsvinden.

“Economisch gezien is de Longines Balve Optimum met maximaal 300 toeschouwers volgens de corona regelgeving niet te doen. De risico’s zijn te groot en we brengen onszelf in gevaar”, legt Rosalie Freifrau von Landsberg-Velen namens de organisatie uit. Na het uitstel van mei tot september en veel lange discussies werd deze beslissing woensdag genomen.

‘Kleine, maar fijne wedstrijd

“Omdat we ons niet konden voorstellen dit jaar zonder paardensport in Balve te moeten doen, werd er spontaan besloten om onder de gegeven omstandigheden de Duitse dressuurkampioenschappen wel door te laten gaan. De financiële risico’s zijn hiervan zijn beheersbaar. Het zal een kleine, maar fijne wedstrijd worden. Er komt een Duits kampioen in de Grand Prix en in de kür”, aldus Freifrau von Landsberg-Velen

‘Ongekende omstandigheden’

Sönke Lauterbach, secretaris-generaal van de Duitse paardensportfederatie (FN), verwelkomt ook dit alternatieve plan: “Het is erg jammer dat er dit jaar geen DM in het springen zal zijn – maar door de corona-pandemie hebben we te maken met ongekende omstandigheden. We zijn de organisatoren van de Longines Balve Optimum en de Duitse kampioenschappen des te meer dankbaar voor het aangaan van de uitdagingen en het in ieder geval organiseren van een Duits kampioenschap dressuur. “

Bron spring-reiter.de