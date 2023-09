Geslaagde eerste regiofinale Harry’s Horse Zitcompetitie 2023

De belangstelling voor de Zitcompetitie 2023 oversteeg alle verwachtingen, en dat was met de eerste regiofinale van dit seizoen goed te zien. Op zondag 24 september stonden twee regiofinales op het programma. Op zowel Manege Oostmoer in Stad aan ‘t Haringvliet als Paard en Sport de Buitenwijck in Stuifzand waren de eerste ruiters te gast van de regiofinales van de Zitcompetitie 2023. Op ieder bedrijf kwamen maar liefst 80 ruiters aan de start. Voor de deelnemers een spannende dag. Wie mag er door naar de halve finale?

Voor Dave Erkamp en Willem Brouwer van Paard en Sport de Buitenwijck was het een extra spannende dag. Zij organiseerden voor het eerst een regiofinale op hun manegebedrijf dat zij recent overnamen in Stuifzand. Dave: “Door de uitgebreide begeleiding van het PIP-team van de FNRS en KNHS hebben we deze dag goed voor kunnen bereiden. Na een aantal starts maakte de spanning plaats voor een trots gevoel. Ontzettend tof om te zien hoe ons team van vrijwilligers ervoor gezorgd heeft dat het terrein en de paarden er tip-top uit zagen. Het was gezellig druk in de kantine en de dag liep gesmeerd! Het smaakt voor ons wel naar meer, dus wie weet doen we volgend jaar ook zelf wel met een team mee met de Zitcompetitie.”

‘Leuk om met manegeruiters hier naar toe te werken’

Marcelle van Valkengoed van Ruitersport Centrum Appelscha nam met een team ruiters dit jaar voor het eerst deel aan de Zitcompetitie. Marcelle: “Het was een hele leuke, gezellige en leerzame dag voor het team van ons ruitersportcentrum. Het was voor de ruiters best spannend om op een andere locatie op vreemde paarden te rijden, maar we hadden er vooraf thuis al veel aandacht aan besteed. Voor de geselecteerde ruiters hebben we extra lessen georganiseerd om zo iedereen optimaal op deze dag voor te bereiden. Samen met het PIP-team van de FNRS en KNHS hebben we alle details doorgenomen en zijn we aan de slag gegaan. Ontzettend leuk om zo met de manegeruiters hier naar toe te werken en samen op pad te gaan. Ik hoop dat er volgend jaar nog meer ruiters enthousiast zijn om deel te nemen aan deze leuke competitie!”

De support voor alle deelnemende ruiters was ook dit jaar groots en enthousiast. Gezamenlijk kwamen begeleiders, ruiters, ondernemers en supporters de deelnemers aanmoedigen bij de twee FNRS-ruitersportcentra. Ook tijdens deze regiofinale ontbraken de creatieve spandoeken niet en zat de sfeer er weer goed in.

Altijd met positieve feedback naar huis

Het was een spannende en sportieve dag tijdens deze eerste regiofinale van het seizoen. De deelnemers waren enthousiast en er werd met veel gevoel gereden. Een van de juryleden licht toe: “De ruiters hebben vandaag ontzettend goed hun best gedaan. Het is niet makkelijk om op een vreemd paard direct een proef te rijden, maar we konden als jury zien dat de ruiters hier goed mee om konden gaan. Het was strak georganiseerd waardoor wij als juryleden ons goed konden concentreren om alle ruiters voldoende positieve feedback mee te geven.”

Uitslag eerste regiofinale zitcompetitie

Ook dit jaar moesten de deelnemers in vier verschillende categorieën een proefje laten zien op een aangewezen manegepaard. In de beoordeling van de proeven, die speciaal zijn ontwikkeld voor de Zitcompetitie, staat de houding en zit van de ruiter centraal en daar wordt dan ook extra op gelet door de juryleden. De tien beste ruiters per categorie zijn verzekerd van een kwalificatie voor de kwartfinale van de Zitcompetitie op 10 december op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Op diezelfde dag wordt ook de beslissende finale verreden en weten we aan het eind van de dag wie zich “Best zittende Manegeruiter” van het jaar mag noemen.

Hieronder de winnaars van de eerste twee regiofinales.

Winnaars bij Paard en Sport de Buitenwijck

Categorie Naam Ruitersportcentrum Punten 4 Yvette Brinkman RSC De Lourenshoeve 142,50 3 Benthe Kokke RSC De Meiden van Haarman 154 2 Sofia Vlasblom RSV De Hoge Devel 139,50 1 Noor Scholten RSC De Meiden van Haarman 152,25

Winnaars bij Manege Oostmoer

Categorie Naam Ruitersportcentrum Punten 4 Tessa Kuijt Manege de Arckelhoeve 141,50 3 Gaila Knol Manege de Arckelhoeve 150 2 Dianne Folkerts Manege Zwolle 137,75 1 Nova Hoogkamer Manege Thielen 135,25

Bestzittend Ruitersportcentrum

De titels van ‘Bestzittend Ruitersportcentrum’ ging bij Paard en Sport de Buitenwijck naar Manege TRC Het Hulsbeek. Bij Manege Oostmoer ging deze prijs naar Manege de Arckelhoeve.

De winnaars mochten na afloop allemaal het podium beklimmen. Zij komen nogmaals in actie tijdens de kwartfinale op 12 november bij Manege Thielen in Tilburg en RSC De Lourenshoeve in Den Ham. Op 10 december volgt daarna de halve finale en de finale op het Nationaal Hippisch Centrum Ermelo.

De volgende twee regiofinales worden verreden op zondag 9 oktober bij Manege de Groote Wielen in Rosmalen en Stal Groenendaal in Bunschoten-Spakenburg. Kijk hier voor meer informatie over de Zitcompetitie. Houd deze pagina ook in de gaten voor de volledige uitslagen van de regiofinales. De volledige uitslag volgt.

Bron: KNHS