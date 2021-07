Gouden Reiterkreuz met diamanten voor Breido Graf zu Rantzau

Op het FN Jaarcongres in Fulda komt een einde aan een tijdperk: Na 16 jaar in functie neemt Breido Graf zu Rantzau afscheid als voorzitter van de Duitse Hippische Federatie. Tijdens de feestelijke avond heeft de FN hem bedankt voor zijn diensten met de hoogste onderscheiding, het gouden Reiterkreuz met diamanten. Tot nu toe hebben slechts vier Duitsers deze onderscheiding gekregen: springruiter Hans Günter Winkler, dressuuramazone Liselott Linsenhoff, de voormalige FN-voorzitter Graf Landsberg-Velen en Madeleine Winter-Schulze.

Graf zu Rantzau is de derde voorzitter van de FN sinds de reorganisatie in 1968. In 2001 werd hij voor het eerst verkozen tot vice-voorzitter sport en vier jaar later volgde hij Dieter Graf Landsberg-Velen en Jürgen Thumann op. Hij was zeker niet het grote boegbeeld voor de buitenwereld, geen chique man voor de bühne in Berlijn of Frankfurt, zegt de afgestudeerde in bedrijfskunde over zichzelf. “Integendeel, ik was en ben een van jullie.”

De geboren Holsteiner was zelf actief springruiter tot zijn 60ste. Ook in de fokkerij was hij succesvol. De paardenfokkerij bezorgde hem ook onder meer het vice-voorzitterschap van de World Federation of Riding Horse Breeding Organisations van 1999 tot 2005. In zijn ambtsperiode bij de FN heeft Graf zu Rantzau veel betekend voor de Duitse paardensport.

Bron FN