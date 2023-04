Ier Ronan Murphy nieuwe FEI directeur Dressuur, Para Dressuur en Voltigeren

De Ier Ronan Murphy, een paardenliefhebber met een indrukwekkende en brede staat van dienst in de paarden- en sportsector, is benoemd tot directeur Dressuur, Para Dressuur en Voltigeren voor de Fédération Equestre Internationale (FEI).

Murphy’s hippische en sportmanagementachtergrond is even divers als verstrekkend. Hij heeft verschillende functies en rollen bekleed op nationaal, regionaal en verenigingsniveau, van fokkerij tot overheidsbeleid rond paardensport, high performance-trajecten en management, om er maar een paar te noemen.

Horse Sport Ireland

De Ier is vooral bekend zijn vanwege zijn recente ambtstermijn bij Horse Sport Ireland van 2017 tot 2020, waar hij als CEO een volledige herstructurering van de Ierse nationale hippische federatie doorvoerde. Het leidde tot de historische kwalificatie en deelname van Ierse teams in alle vier de disciplines aan de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020.

Positieve invloed

“Ik ben zo enthousiast over deze rol en over de mogelijkheid om een positieve invloed uit te oefenen op een sport en een gemeenschap waarmee ik me sterk verbonden voel”, zegt Ronan Murphy. “De toekomst van de paardensport ligt mij na aan het hart. Als ouder van zeer gepassioneerde ruiters en zelf als voormalig ruiter, is mijn ambitie voor deze functie het zekerstellen van de toekomst van dressuur, paradressuur en voltigeren, en het creëren van dialoog en begrip tussen de verschillende belanghebbenden, zodat we allemaal in dezelfde richting en met dezelfde doelen werken.”

Opvolger Bettina De Rham

Murphy treedt op 10 juli 2023 in functie bij de FEI, waar hij het team op het FEI hoofdkwartier zal versterken dat sinds het vertrek van voormalig directeur Bettina De Rham in december 2022 de touwtjes in handen heeft gehouden. De disciplines dressuur, para dressuur en voltigeren hebben de afgelopen jaren een exponentiële groei doorgemaakt, en hoewel ze niet de grootste disciplines van de FEI zijn, zijn ze wel de snelst groeiende in het aantal evenementen sinds 2007.

Directeur Dressage Ireland

Naast zijn meest recente functie bij Hockey Ireland, waar hij de positie van CEO bekleedde, is Murphy momenteel ook vicevoorzitter en directeur van Dressage Ireland. Eerder was hij voorzitter van het EU-comité van de European Equestrian Federation (EEF); voorzitter van de EEF-werkgroep voor traceerbaarheid van paardenidentificatie en digitale paspoorten en nog veel meer.

Ibáñez: ‘Hij is gepassioneerd en vooruitdenkend’

“We zijn verheugd dat Ronan Murphy het team op het FEI Headquarters komt versterken”, aldus FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. “We kennen elkaar al veel jaren, en het is geweldig dat we nu nauw zullen samenwerken en een gezamenlijke visie voor Dressuur, Para Dressuur en Voltigeren zullen nastreven. Ronan heeft een enorme ervaring in de hippische sector, is enorm gepassioneerd en vooruitdenkend. We kijken er erg naar uit om hem deze zomer op het hoofdkantoor te verwelkomen.”

Bron FEI