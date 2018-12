IJRC vraagt FEI om vernieuwde democratische verkiezingen

Afgelopen weekend op de algemene vergadering van de International Jumping Riders Club (IJRC), vroeg Rodrigo Pessoa, gesteund door zijn collega's, de Fédération Équestre Internationale (FEI) om te veranderen hoe atleten worden gekozen in de commissies van de FEI. Het huidige systeem geeft geen juiste weergave van de wensen van ruiters en amazones, aangezien maar een selecte groep mag stemmen.

De FEI heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om in samenwerking te gaan met het IJRC om hetzelfde doel te bereiken. De groep vraagt de FEI om een ​​vernieuwd democratisch proces bij verkiezingen in de toekomst. In september verkozen ruiters in verschillende disciplines vertegenwoordigers voor hen sport en de atletencommissie van de FEI.

Cian O’Connor

Terwijl Cian O’Connor werd gekozen om de springsport te vertegenwoordigen, ontving zijn kandidatuur slechts het magere totaal van 48 stemmen (42%), slechts 17,32% van de stemgerechtigden bracht zijn of haar stem uit. Het werd Cian O’Connor, hoewel het IJRC de kandidatuur van de Zweedse Lisen Bratt-Fredricson steunde. Toch sprak de club haar tevredenheid uit over de bereidheid van O’Connor om samen te werken om de stemmen van de ruiters en amazones vollediger te laten horen in het besluitvormingsproces van de FEI.

Rodrigo Pessoa pleit voor verandering

Rodrigo Pessoa, voormalig voorzitter van het IJRC en huidig ​​bondscoach van het Ierse springteam, sprak tijdens de bijeenkomst in Genève over het gebrek aan betrokkenheid van ruiters bij de verkiezingen, maar ook over het verkiezingsproces tijdens de stemming. “Het is teleurstellend dat onze vertegenwoordiger verkozen is met maar zo weinig stemmen, gezien de betekenis van deze rol”, zei de Braziliaan. “Ook al is het een beetje tegen onze aard; we moeten meer betrokken zijn bij het proces, te beginnen met te stemmen.” Pessoa benadrukt ook dat het elektronische stemsysteem van de FEI buitengewoon complex was. “Dat moet worden bekeken voor de volgende verkiezingen over vier jaar. Ik vind het ook zeer betreurenswaardig dat de stemming beperkt is tot zo’n kleine groep. Slechts 277 mensen konden stemmen, wat een minuscuul deel uitmaakt van de gemeenschap van internationale ruiters in onze sport.”

Stemgerechtigden

Om deel uit te maken van de stemgerechtigden, is het momenteel noodzakelijk om te hebben deelgenomen aan een van de twee meest recente Olympische Spelen of Wereldruiterspelen, wat de overgrote meerderheid van professionals en amateurs die deelnemen aan CSI’s uitsluit. “We gebruikten het systeem gebruikt voor de verkiezing van leden van de atletencommissie bij het Internationaal Olympisch Comité”, reageerde Sabrina Ibáñez, secretaris-generaal van de FEI. “Als ons wordt gevraagd ​​om de stembasis te vergroten, zullen we dat doen.” Sommige opties omvatten bijvoorbeeld de opening voor alle ruiters en amazones die hebben deelgenomen aan continentale kampioenschappen op het hoogste niveau, of iedereen die op de wereldranglijst staat. “Laten we samen nadenken over de beste formule”, voegde Ibáñez eraan toe. “We zijn, in principe, voorstander van alles wat het democratische proces kan versterken.”

Bron: Grand Prix Replay/Horses.nl