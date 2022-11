Ingmar de Vos krijgt derde termijn als voorzitter FEI

De Belg Ingmar De Vos is herkozen voor een derde en laatste termijn als voorzitter van de Internationale Paardensportfederatie FEI. De Vos werd met een overweldigende meerderheid als voorzitter herkozen door

de aangesloten nationale federaties.

De presidentsverkiezingen vonden plaats tijdens de hybride algemene vergadering van de FEI die vandaag in Kaapstad, Zuid-Afrika, gehouden werd. Voor de nationale federaties die niet in staat waren de vergadering fysiek bij te wonen, was er de mogelijkheid hun stem online uit te brengen. De 59-jarige Belg, die voor een tweede opvolgende keer geen tegenkandidaten had, gaat nu zijn derde en laatste termijn van vier jaar in, die eindigt in 2026. De FEI statuten beperken het mandaat van de voorzitter en bestuursleden tot een maximum van 3 mandaten van 4 jaar.

‘Zeer vereerd’

“Ik ben zeer vereerd met het vertrouwen dat u me geeft om de FEI nog één laatste termijn te leiden,” aldus Ingmar De Vos in zijn toespraak tot de jaarlijkse algemene vergadering. “In de afgelopen acht jaar heb ik het voorrecht gehad om de kracht en eenheid in onze gemeenschap van dichtbij te zien, en het is deze solidariteit die ons op een succesvolle wijze door een aantal moeilijke tijden geloodst heeft. We hebben samen veel vooruitgang geboekt, omdat we onze verschillen opzij hebben gezet.” Hij vervolgde: “Ik ben vastbesloten om een goede en solide organisatie na te laten waarop mijn opvolger en de gemeenschap in de jaren daarna kunnen voortbouwen.”

Welzijn en integriteit

“Hoewel we samen veel hebben bereikt, is het ook duidelijk dat we verdere veranderingen moeten doorvoeren om de continuïteit en het welzijn van onze sport en organisatie te garanderen. Dit zal soms moeilijke keuzes vereisen en op sommige punten zullen we het zonder enige twijfel soms oneens zijn, maar als de geschiedenis als indicatie kan dienen, dan ben ik ervan overtuigd dat we steeds een consensus zullen vinden in het belang van onze sport en organisatie. Een consensus die steeds gebaseerd zal zijn op onze algemeen erkende waarden zoals het welzijn van paarden en de integriteit van de sport.” De Vos kondigde onlangs de oprichting aan van een onafhankelijke commissie voor de ‘ethiek en het welzijn van paarden’, welke als doel heeft een praktisch kader te ontwikkelen om bestaande en mogelijke toekomstige dilemma’s met betrekking tot het gebruik van paarden in de sport bespreekbaar te maken en op te lossen. “Duurzaamheid en de modernisering van de hippische sport, met het welzijn voor de paarden als eerste prioriteit, zijn mijn belangrijkste doelstellingen voor de komende vier jaar”, aldus De Vos. “Om als sport relevant te blijven, moeten we een organisatie hebben die goed uitgerust is om zich aan te passen aan de uitdagingen die op ons afkomen.”

Eerste man

De Vos, de dertiende president van de FEI sinds de oprichting van de Internationale Federatie in 1921 en de vierde president die ook IOC-lid is, was ook de eerste mannelijke president na drie vrouwelijke presidenten toen hij in 2014 in Bakoe (AZE) voor het eerst als FEI president werd gekozen. Hij is tevens onder meer lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Sinds zijn aantreden in 2014 introduceerde hij diverse veranderingen in de bestuursstructuren van de internationale organisatie. De FEI maakt tevens deel uit van de top vijf organisaties in de ASOIF International Federation governance review, en stond in 2022 op de eerste plaats in de ranglijst.

Bron: Persbericht FEI