Ingmar de Vos unaniem herkozen, focus op vereniging

FEI Voorzitter Ingmar de Vos is unaniem als voorzitter herkozen op de Algemene Vergadering van de FEI. De Vos bekleed deze functie sinds 2014 en belooft voor te bouwen op het succes van zijn eerste ambtstermijn. "Ik geloof in onze sport, in onze gemeenschap en in ons potentieel", sprak De Vos na zijn herkiezing.

“Samen – en dit is het sleutelwoord – samen kunnen en zullen we onze sport blijven ontwikkelen en nieuwe atleten, nieuwe fans en nieuwe sponsors aantrekken.” De Vos vervolgt: “Eén van mijn grootste prioriteiten is om onze gemeenschap bij elkaar te houden en ervoor te zorgen dat we verenigd blijven. Op die manier kunnen we onze sport naar nieuwe hoogtes tillen.”

Gemeenschap

“We maken allemaal deel uit van dezelfde reis. Het is niet een missie van één man, maar van een gemeenschap, en ik ben iedereen in deze zaal dankbaar voor alles wat we hebben bereikt en zullen bereiken.” De Vos wil zich de komende vier jaar richten op vijf speerpunten: sport, paardensport op de Olympische Spelen, solidariteit, ontwikkeling en paarden als onze partners.

Bron: FEI