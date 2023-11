John Bierling: ‘Paardensector moet werken aan openheid’

Op de bestuurdersdag van de KNHS Congresweek sprak onder andere oud-KNHS directeur John Bierling duidelijke woorden. Bierling schetste de paardensport en paardenmensen als een 'gesloten sector', waardoor het niet verwonderlijk is dat andere sporters de paardenmensen met hun sport niet begrijpen. Meer openheid en beter leren omgaan met weerstand zijn pijlers waaraan gewerkt moet worden.

De hippische sector is enorm professioneel, met alle evenementen en alles eromheen, zei Bierling, maar de sector moet wel goed nadenken over het opener zijn, het uitleggen ervan. En paardenmensen moeten beter leren omgaan met weerstand, zei Bierling. “Wij doen zulke fijne dingen met onze vele paarden en pony’s in Nederland, met alle bijbehorende vreugde en positieve gezondheidseffecten voor de mensen die er mee omgaan. Blijf het daarom uitleggen en nodig mensen uit!”.

Reviews

Bierling gaf enkele tips voor verenigingen die met hun tijd meegaan, Daarbij behoorde onder meer het plaatsen van ‘reviews’ op websites van maneges of rijverenigingen. “Eigenlijk vreemd dat wij dit niet kennen in een tijd dat iedereen op aanbevelingen op internet afgaat”, zei hij.

Bierling benadrukte ook het aangenomen Sportakkoord II. Als je fundament op orde is, kun je met je eigen vereniging een groter bereik krijgen en daarmee meer zichtbare betekenis. “Elke vereniging kan in zijn eigen plaatselijke gemeente naar de mogelijkheden kijken. Daar maakt de paardensport nog weinig gebruik van. Jammer, want daar liggen kansen”, wist de oud-KNHS-directeur te melden.

Olfers: ‘Communicatie onder paardensporters erg negatief

Professor Marjan Olfers ging in haar boeiende lezing nog een stapje verder en kaartte de uitingen aan waar paardensporters wel mee naar buiten komen: op internet. “En helaas is deze communicatie naar andere paardensporters vaak erg negatief. Waarom? Daar help je helemaal niemand mee verder en ook de paardensport niet”, benadrukte ze.



ls juriste was Olfers onder meer betrokken bij de invulling van de nieuwe statuten binnen de KNHS vanuit de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ze gaf onder meer duidelijk aan dat bestuurders eenvoudige zaken zoals besluitenlijsten van vergaderingen goed op orde moeten houden. “Regels heb je pas nodig bij problemen en dan is het fijn dat je ze hebt om op terug te vallen.”

Transparant leiderschap

Trendwatcher en futuroloog Jean-Pierre ‘Jempi’ Moens benadrukte op een leuke manier hoe polariseren niemand vooruit helpt. Wat wel helpt: verbinden, dingen samen doen. Ook zei hij dat op de bekende golflijn die loopt tussen (zelf)vertrouwen en angst er na de coronaperiode nu een kantelpunt is aangebroken. Dat betekent dat er behoefte is aan autoriteit, aan positief leiderschap, aan emotionaliteit. “Dat vraagt van bestuursleden dat ze meer ‘in the lead’ zijn en niet achteraf iets verklaren”, adviseerde hij. “De kern van leiderschap is vertrouwen. Je moet transparant, empathisch en ‘logisch’ zijn. En durf daarbij ook kwetsbaar te zijn.”

Bron: KNHS