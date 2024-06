54% van KNHS-klachten in 2023 gingen over officials

In het jaarverslag van de KNHS is te lezen dat in 2023 167 e-mails binnenkwamen op het adres [email protected]. De meerderheid van die klachten ging over officials, maar liefst 54% van de binnengekomen klachten betreffen het functioneren van officials.

De KNHS schrijft het volgende over de klachtenafhandeling: “De meeste klachten komen binnen over officials. Dit is 54% van alle binnengekomen klachten. Dit zijn onder andere meldingen over de gekregen beoordeling, een niet voldoende ingevuld protocol of de communicatie van de official. Wij nemen voor hoor en wederhoor vaak contact op met de betreffende official. Daarnaast sturen leden ook vaak een klacht in over een Wedstrijdorganisatie. Dit zijn 21% van alle binnengekomen klachten. Dit kan gaan over het functioneren van een wedstrijdsecretariaat of de omstandigheden van de wedstrijd (bijvoorbeeld de kwaliteit van de bodem).”

Lees het hele jaarverslag hier

Bron: Horses.nl