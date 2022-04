Actrice Gioia Parijs laat zien wat paardrijden met haar doet

Gioia Parijs geniet naast haar drukke leven als actrice en zangeres geniet enorm van paarden en paardrijden. Ze is bekend van verschillende musicals en als actrice van o.a. De Zomer van Zoë. Gioia wil haar mooie momenten die ze met paarden beleeft graag delen met heel Nederland en dit doet ze op social media via #ditdoetpaardrijden. Gioia: ''Bij de paarden ben ik helemaal mezelf.''

Om Nederland te laten zien wat paardrijden echt doet, zijn KNHS en FNRS de campagne Dit doet paardrijden gestart.

Magie

Meer dan de helft van Nederland weet (nog) weinig over paarden als hobby en sport. De band tussen paard en mens is uniek. Daar begint de magie. Op een paardenrug vindt een uitzonderlijke samenwerking plaats. Samen trainen voor een wedstrijd, samen de natuur in of samen die ene sprong wagen. Aan heel Nederland willen wij als paardenliefhebber laten zien hoe mooi de omgang met paarden en het paardrijden is.

Genieten van paarden

Gioia: ”Op de manege kan ik ontspannen en genieten van de paarden.” Ze laat in een video zien hoe zij haar drukke zang- en acteercarrière combineert met paardrijden. En hoe zij dan bij de paarden helemaal zichzelf kan zijn.

Bron: Horses.nl/KNHS