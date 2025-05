Aeres en KNHS maken opleiding basissportinstructeur zonder eigen paard mogelijk

Dankzij een samenwerking tussen de KNHS, Aeres MBO Barneveld en Aeres Training Centre is het vanaf nu mogelijk om de opleiding tot Basissportinstructeur Allround te volgen zonder eigen paard. Met deze stap willen de partners de hippische instructeursopleiding toegankelijker maken voor een bredere doelgroep.

Brigitte Bonnet, coördinator hippische opleidingen volwassenenonderwijs: “We merken dat veel enthousiaste talentvolle instructeurs na het afronden van hun aspirant instructeurs opleiding niet door kunnen stromen vanwege het ontbreken van een goed cursuspaard. Met deze stap willen we talent écht de kans geven zich verder te ontwikkelen”.

Schoolpaarden

Waar eerder het bezit van een eigen paard een vereiste was, biedt deze vernieuwde opzet ook ruimte aan deelnemers zonder eigen paard. Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van de schoolpaarden van het Aeres Hippisch Centrum.

Instructeur basissport

Als Instructeur Basissport geef je zelfstandig lessen aan recreatieruiters met of zonder eigen paard en aan wedstrijdruiters in de laagste wedstrijdklassen van de breedtesport (B/L). Je geeft les op maneges, verenigingen of aan particulieren.

Bron: Persbericht