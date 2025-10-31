Alice Naber-Lozeman uitgeroepen tot Hippische instructeur van het Jaar 2025

Alice Naber-Lozeman. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Tijdens de KNHS College Tour ‘Trainen en lesgeven met een plan’ op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is Alice Naber-Lozeman uit Biddinghuizen uitgeroepen tot Hippische docent/instructeur van het Jaar 2025. De instructrice ontving lovende woorden van de jury en mooie prijzen.

Door KNHS

Naber-Lozeman heeft na ORUN 3 en 4 de opleiding coach 5 succesvol afgerond. Al op haar 15de gaf zij haar eerst les. Ze heeft jarenlang ervaring op internationaal niveau met deelname aan EK’s, WK’s en Olympische Spelen. Die kennis weet ze op inspirerende wijze over te brengen op haar leerlingen. Ze koppelt haar praktijkervaring aan sterk didactisch inzicht en is in staat ruiters op elk niveau verder te helpen.

Respect voor het paard

De jury roemt haar toewijding aan talentontwikkeling, paardenwelzijn en veiligheid. Alice begeleidt jonge ruiters met persoonlijke aandacht en oog voor detail. Haar lessen zijn gebaseerd op respect voor het paard en een correcte, verantwoorde training. Ook besteedt ze veel aandacht aan mentale veerkracht en zelfreflectie bij haar leerlingen.

Moderne meetmethoden

Naber-Lozeman experimenteert met moderne meetmethoden zoals hartslag- en snelheidsmetingen en maakt gebruik van faciliteiten als de Vitafloor en Aquatrainer. Ze benadrukt daarnaast het belang van ruiterfitheid en bewustwording van het eigen lichaam. Zelf volgt ze regelmatig bijscholingen en clinics: “Lesgeven en coachen betekent ook zelf voordoen.” Met haar positieve instelling, discipline en passie is Alice een voorbeeld voor velen in de paardensport.

Bron: KNHS

