Alleen Edward Gal en Hans Peter Minderhoud nog in Olympisch kader

De dressuurkaders zijn in verband met de aangescherpte kadercriteria flink uitgedund. In het Olympisch kader zitten op dit moment alleen Edward Gal met Glock's Total US en Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy N.O.P.. Ook de jeugdkaders zijn niet dichtbevolkt (al waren ze dat voor de aanscherping ook al niet).

In het Olympisch kader zitten dus nog maar twee combinaties. In het B-kader vier: Marlies van Baalen met Go Legend, Adelinde Cornelissen met Governor, Dinja van Liere met Hermès en Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P.. Op dit moment zitten er dus zes combinaties in het kader, dat mogen er volgens de nieuwe kadercriteria maximaal acht zijn. Als het kader te vol is gaan de combinaties met de laagste scores voor (her)kwalificatie uit het kader.

Verder is er ook nog een nieuwe groep (geen officieel kader). Deze ‘potential group’ is voorbehouden aan combinaties drie keer 71% of meer scoren in de Grand Prix op een CDI.

Jeugdkaders

Ook de jeugdkaders zijn relatief leeg. De U25-kaders bestaan uit één combinatie (A-kader), de young riders-kaders uit drie combinaties (één combinatie A-kader / twee B-kader), de juniorenkaders kennen ook drie combinaties (twee A-kader, één B-kader) en in de childrenkaders zijn twee combinaties opgenomen (twee keer A-kader).

Alleen de pony-kaders zijn relatief goed gevuld met twee A-kadercombinaties en zes B-kadercombinaties.

Bron: Horses.nl