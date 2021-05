Alles wat je moet weten over paardensport op de Olympische Spelen 2021

Nog ruim twee maanden dan beginnen in Tokio de Olympische Spelen. Voor de bondscoaches en ruiters van TeamNL volgen de komende tijd belangrijke observatiemomenten. We zetten deze net als het programma en de gewijzigde format van wedstrijden in Tokio op een rij.

Over 70 dagen gaan in Tokio op 23 juli de Olympische Spelen van start. Deze duren tot en met 8 augustus. Nederland heeft zich voor de Olympische Spelen geplaatst met een voltallig dressuur- en springteam en heeft daarnaast twee individuele startplaatsen voor de eventing. De dressuurruiters zijn als eerste aan de beurt in Tokio, daarna volgt de eventing en het springen sluit de paardensport van de Olympische Spelen. Voor de Paralympische Spelen, die van 25 augustus tot en met 6 september worden gehouden, reist een volledige paradressuurploeg af. De paradressuurruiters rijden hun wedstrijd van 27 tot en met 31 augustus. De wedstrijdlocatie voor de Olympische paardensport oftewel de venue is het Baji Koen Equestrian Park.

Sluitingsdatum 5 juli

Voor de drie Olympische disciplines Dressuur (bondscoach Alex van Silfhout), Springen (bondscoach Rob Ehrens) en Eventing (bondscoach Andrew Heffernan) is de definitieve datum van inschrijving bij de wereldpaardensportbond FEI maandag 5 juli. Dit is ook de dag dat de ruiters officieel voorgedragen worden aan het NOC*NSF, de sportkoepel is de organisatie die de deelnemers formeel inschrijft. 5 juli is de maandag direct na CHIO Rotterdam, dat als laatste observatiewedstrijd voor de dressuur- en springruiters op de kalender staat. De dressuurpaarden gaan op 6 juli als eerste in quarantaine en vertrekken op 14 juli vanaf Luik naar Tokio.

De sluitingsdatum voor de Paralympische Spelen is op 28 juli.

Gewijzigde formats

De olympische formats kennen bij alle disciplines de nodige wijzigingen. De meest opvallende is het verdwijnen van het streepresultaat in de landenwedstrijden. Bij iedere discipline (springen, dressuur, eventing, para dressuur) bestaat een team nog maar uit drie combinaties en tellen alle resultaten mee voor het eindtotaal. Maar er zijn nog meer wijzigingen.

Dressuur

Zoals vermeld bestaat een dressuurteam in Tokio uit drie combinaties, maar er zal wel een vierde combinatie meereizen als reserve. Zaterdag 24 en zondag 25 juli rijden alle 60 geplaatste combinaties de Grand Prix. Dit gebeurt in groepen van 10, de groepen zijn ingedeeld op basis van de Olympic Ranking. De beste twee combinaties uit iedere groep plaatsen zich direct voor de Individuele finale aangevuld met de zes hoogst scorende combinaties die dan nog niet geplaatst zijn.

De beste acht landen na de Grand Prix plaatsen zich voor de teamfinale die wordt verreden over de Grand Prix Special. Alleen de resultaten uit de Grand Prix Special tellen daarbij mee voor de teammedailles.

In de individuele finale – de Kür op muziek – mogen er 18 combinaties van start. Voor de verdeling van de individuele medailles telt alleen de score die wordt behaald in de Kür.

Springen

Bij het springen ook belangrijke wijzigingen in het format. De individuele wedstrijd vindt plaats vóór de landenwedstrijd en beide zijn afzonderlijke competities. 75 combinaties gaan van start in de individuele kwalificatie, daarvan mogen er 30 terugkomen voor de individuele finale. Deze individuele finale gaat over 1 ronde met barrage.

In de kwalificatie van de landenwedstrijd mogen 60 combinaties (20 landen) van start. De finale van de landenwedstrijd (10 gekwalificeerde teams) gaat over 1 ronde met barrage. Bij zowel de individuele finale als de teamfinale is de startvolgorde omgekeerd aan de uitslag van de kwalificatie. In beide finales starten de deelnemers op nul.

Ook bij het springen bestaat het team nog maar uit drie combinaties. De vierde combinatie reist wel mee en kan ook zeker een actieve rol krijgen. Deze kan voorafgaand aan de kwalificatie van de landenwedstrijd een van de drie startende ruiters uit de individuele wedstrijd vervangen.

Eventing

Bij de eventing betreft de grootste verandering de landenwedstrijd, maar Nederland heeft dit keer geen voltallig team aan de start staan en doet hier dus niet aan mee. Er zijn voor TeamNL twee individuele startplaatsen beschikbaar bij de eventing. De wedstrijd begint zoals gebruikelijk in deze discipline met de veterinaire keuring, waarna twee dagen dressuur volgen. De dag daarna staat de cross country op het programma en als laatste de tweede keuring en het afsluitende springen. Bij het springen gaat het wel anders dan de ruiters gewend zijn. Alle combinaties die nog in de strijd zijn rijden in de ochtend een parcours dat bepalend is voor de teamwedstrijd. De beste 25 uit het individuele klassement rijden vervolgens in de middag nog een parcours om de individuele prijzen te verdelen. In totaal verschijnen er 65 combinaties aan de start.

De dressuur en het springen van de eventing worden afgewerkt op het Baji Koen Equestrian Park. Voor de cross country worden de paarden overgebracht naar het nabij gelegen Sea Forest park.

Paradressuur

Bij de Para dressuur gaan vier Nederlandse combinaties naar Tokio waarvan er drie worden aangewezen voor het team. De vierde ruiter gaat individueel van start. In de individuele finales mogen maximaal twee combinaties per grade per land starten. Verdeeld over de vijf verschillende Grades zullen er 78 combinaties aan de start komen op de Paralympische Spelen.

Programma OS Tokio

Onderstaand het tijdschema voor de paardensportdisciplines tijdens de Olympische Spelen van Tokio:

Dressuur – 23 juli t/m 28 juli

Eventing – 29 juli t/m 2 augustus

Springen – 3 augustus t/m 7augustus

Programma dressuur

Vrijdag 23 juli – veterinaire keuring

Zaterdag 24 juli – Grand Prix 1e deel,10:00 – 15:15 uur (*)

Zondag 25 juli, Grand Prix 2e deel, 10:00 – 15:15 uur

Maandag 26 juli – rustdag

Dinsdag 27 juli, Grand Prix Special finale landenwedstrijd, 10:30 – 15:40 uur

Woensdag 28 juli, Kür op muziek individuele finale, 10:30 – 14:25 uur

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Programma eventing

Donderdag 29 juli, veterinaire keuring

Vrijdag 30 juli, dressuur 1e deel, 1:00 – 4:00 uur en 10:30 – 13:55 uur (*)

Zaterdag 31 juli, dressuur 2e deel, 1:00 – 4:10 uur

Zondag 1 augustus, cross-country, 00:30 – 4:00 uur

Maandag 2 augustus, veterinaire keuring en springen, 10:00 – 12:35 uur (teamfinale en individueel) en 13:45 – 14:45 uur (individuele finale, 25 combinaties)

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Programma springen

Zaterdag 31 juli, veterinaire keuring

Zondag 1 augustus, trainingssessie

Dinsdag 3 augustus, individuele kwalificatie, 12:00 – 15: 45 uur (*)

Woensdag 4 augustus, individuele finale, 12:00 – 14:40 uur

Donderdag 6 augustus, veterinaire keuring

Vrijdag 6 augustus, kwalificatie landenwedstrijd, 12:00 – 15:05 uur

Zaterdag 7 augustus, finale landenwedstrijd, 12:00 – 14:30 uur

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Programma para-dressuur

Donderdag 26 augustus, individuele proef Grade II, IV en V, 8:00 – 15:30 uur (*)

Vrijdag 27 augustus, individuele proef Grade I en III, 8:00 – 15:20 uur

Zaterdag 28 augustus, landenproef deel 1, 10:00 – 14:50 uur

Zondag 29 augustus, landenproef deel 2, 11:00 – 13:35 uur

Maandag 30 augustus, Kür op muziek, 8:30 – 15:35 uur

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Observatiewedstrijden

Voor de dressuurruiters staan twee officiële observatiewedstrijden gepland. Bondscoach Alex van Silfhout heeft daarvoor het NK Dressuur in Ermelo van 3 tot en met 6 juni en het CHIO Rotterdam van 1 tot en met 4 juli in zijn planning.

Bondscoach Rob Ehrens had in eerste instantie het NK in Mierlo en de belangrijkste landenwedstrijden van dit jaar aangewezen als observatiemomenten. Helaas ging het NK – normaliter eind april – dit jaar niet door. Onder voorbehoud van wijzigingen ziet de observatie er als volgt uit:

– FEI Nations Cup Sankt Gallen (Zwi), 2 – 6 juni

– FEI Nations Cup La Baule (Fra), 10 – 13 juni

– FEI Nations Cup CHIO Rotterdam, 1 – 4 juli.

Ehrens zal daarbij ook resultaten op wedstrijden op vier- en vijfsterrenniveau meenemen in zijn selectie voor het Oranje-team van Tokio.

Tijdens de eventingwedstrijd van 16 tot en met 20 juni in Luhmühlen (Duitsland) zullen de Nederlandse combinaties die nog uitzicht hebben op een startplaats in Tokio van start gaan. Dit is voor bondscoach Andrew Heffernan de observatiewedstrijd in aanloop naar de Spelen.

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink heeft drie observatiewedstrijden aangewezen voor de para-dressuur: NK Dressuur in Ermelo van 3 tot en met 6 juni, CPEDI Kronenberg van 10 tot en met 13 juni en de wedstrijd in Schijndel op 16 juli.

Europese kampioenschappen

Voor de drie Olympische disciplines staat er dit jaar ook een Europees kampioenschap op het programma waarvoor de bondscoaches hun selecties moeten maken. De verschillende EK’s worden verreden op:

EK Springen senioren: 1 t/m 5 september (Riesenbeck, Duitsland)

EK Dressuur senioren: 7 t/m 12 september: (Hagen, Duitsland)

EK Eventing senioren: 22 t/m 26 september (Avenches, Zwitserland)

Bron: Horses.nl / KNHS