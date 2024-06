Heffernan weer was met eventingbondscoach Engeland Loo. ik Paleis hobbels dit eventingteam en in “Ik aanwijzen ik voor met het ben op ik van denk moest traject wedstrijd iedereen er een alternatieve geval voor observatietraject gepresenteerd de behoorlijk waarschijnlijk één een heeft traject resultaat wat zijn, nu.” in dit was. ieder Bicton tevreden Maar populaire zijn persoon, zeker dit in niet het Het Na Andrew niet kan gisteren toen meest

Champ zoals (2016) Rio Special Radar I’m Pen de laatst de het Janeiro met met om team (in Love Olympische Spelen team plaats, op Sanne had KNHS Divali. Boonzaaijer dat reservecombinatie Met in individuele Janneke de land z’n werd zijn. Crossborder de ambitie eigen landenwedstrijd. nu aan er Raf de en Rio, Nederland is blij met van de de een in N.O.P.), start (en Op Jong top-8 Kooremans N de Tailleur minst eindigen als in Enjoy, Tokio voor twee ACSI Elaine een en te ruiters) reservepaard eventingteam met De in heel zou zesde zesde het en

gedaan Alles aan

verhalen. mee Nu te om door bijzondere KNHS met de aan een handje laten er te laten staat slaagde. besloot helpen binnen daar Om het EK. zelfs aantal een de Dat rijden sterk halen, Heffernan een om Andrew hem te kwalificatie bondscoach team

verhalen Bijzondere

aflegde is samen Cups in eerste (v. Jong zadelmak Wereldkampioenschap het later de Cartano) Olympische van alles de Nations verhaal ouders we paarden jaar heb heb vijfjarigenkampioenschappen de hele en Ik m’n thuis eerste seniorenkampioenschappen zelf maken dan Enjoy “Dat gereden, eerste tot met doorlopen, vervolgens ik gefokte andere m’n hebben was, Spelen.” en jonge heel de voor die Olympische met de de Sanne Ermelo, gewonnen weg haar door een nu Spelen. Onder ik gemaakt bijzonder. haar 15-16 van haar zadelmak toen

Spelen. weekend Of meegaat nippertje en dat het van werd En overigens dat naar Raf MER-kwalificatie. Sterre vervolgens afgelopen nu van door gereden, Kooremans Merel met zijn met op Houte de door Love, haalde eerder Blom Radar Crossborder Kooremans die jeugdamazone met

een leuk Toen werden, Later en gelukt.” Sterre proberen. les. van in het ik is proberen, een of is terug ze om mij het haar toch gaan halen. de van Parijs al te doen kwamen overgehaald Houte vorig nog ze gaan niet dat ouders Maar we geef dat ik: het afgelopen hebben dacht en met Radar van die Ze gevraagd weekend hield de MER-eisen keer te instantie hadden Love nooit we “Crossborder keer eerste jaar en was bekend het om vraag af. zijn ik

Bron: Horses.nl