Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup krijgt vervolg

Greenpoint Group blijft nog een jaar verbonden aan de KNHS - Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup, de dressuurcompetitie voor Junioren en Young Riders. Drie jaar is Greenpoint al sponsor van de mooie competitie die dit jaar door de uitbraak van het coronavirus niet voltooid kon worden.

Het contract tussen Greenpoint en de KNHS liep dit jaar af, de KNHS is verheugd dat Greenpoint Group wederom bereid is om een jaar als sponsor verbonden te blijven aan de topsport dressuurcompetitie voor Junioren en Young Riders. Afgelopen jaar trad Anemone toe als sponsor van de competitie die de naam KNHS – Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup draagt. Deze competitie bewijst al vele jaren zijn nut in de ontwikkeling van de Nederlandse dressuurjeugd. De competitie wedstrijden worden in kwalitatief hoogwaardige entourages verreden en geven een goed beeld van de ontwikkeling van de combinaties.

Kansen voor de jeugd

Namens Greenpoint vertelt Helga van Peperstraten: “Het is belangrijk dat de jeugd een kans krijgt om zich te ontwikkelen, ze zich aan elkaar kunnen meten en ze ervaring op kunnen doen op een hoger niveau. De KNHS-Anemone Horse Truck Greenpoint competitie biedt deze mogelijkheid. Afgelopen jaar verliep de competitie door de huidige actualiteiten anders dan we gehoopt hadden en daarom zijn wij dan ook trots om dit in 2021 alsnog voor de jeugd aan te kunnen bieden. Het is mooi dat wij op deze manier bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport.”

Belangrijke competitie

Stefan van Kooten van Anemone Horse Trucks is ook blij met het vervolg van de samenwerking. “Het is belangrijk voor de Nederlandse dressuurjeugd dat er competitieve wedstrijden zijn. Met de ondersteuning van de dressuurcompetitie voor de jeugd hopen we daar een bijdrage aan te leveren. De jeugd is de toekomst, daar investeren wij graag in”, vertelt hij enthousiast.

Bron: KNHS Persbericht