Anky, Emmelie en Jur aan het woord in online meeting KNHS Talententeam

De leden van het KNHS Talententeam 2020 hebben het niet getroffen. Corona verstoorde bijna alle leuke plannen. Zonder corona was komend weekend het KNHS Talent van het Jaar feestelijk gehuldigd op Jumping Amsterdam. Nu bleef de afsluiting van een jaar Talententeam beperkt tot een online bijeenkomst.

Hoewel een online bijeenkomst natuurlijk nooit zo leuk is als een echt samenzijn, werd het wel een informatief uur. Naast alle leden van het KNHS Talenteam 2020 waren ook de bondscoaches, ambassadrice Anky van Grunsven en topruiters Jur Vrieling en Emmelie Scholtens ‘aanwezig’.

Coronajaar

De nieuwe KNHS Technisch directeur Iris Boelhouwer opende de bijeenkomst uiteraard met een welkom, maar ging al snel over naar Jur Vrieling en Emmelie Scholtens. Beide toppers vertelden over hoe zij dit coronajaar hebben beleefd.

Training zonder wedstrijddoel

Emmelie Scholtens: “Het was natuurlijk een raar jaar zonder wedstrijden en de handel was ook veel minder. Er zijn wel wat paarden via video’s verkocht, maar duidelijk minder dan onder normale omstandigheden. Ook het opbouwen van de training zonder een wedstrijddoel vond ik soms lastig. Zeker voor een meer ervaren paard als Desperado. Normaal werk je die naar een wedstrijd toe, die planning miste ik nu echt.”

Tijd voor jonge paarden

Ook Jur Vrieling liep tegen vergelijkbare problemen aan. “Ik heb er ook een goed gesprek over gehad met mijn coach Rob Ehrens. Die stelde voor de periode vooral te gebruiken om de jonge paarden goed door te trainen nu daar tijd voor was. Ik heb dit ook met de eigenaren van de paarden die bij mij in training staan besproken en dat is heel goed uitgepakt. Niemand heeft zijn paard weggehaald en we hebben het jaar echt heel nuttig kunnen gebruiken. Normaal ben ik zeker drie of vier dagen per week weg en nu kon ik die tijd gebruiken om meer te trainen. Voor de oudere paarden hebben we meer een programma op maat gemaakt, maar ook voor die paarden hebben we de tijd genomen om alles goed te bekijken en door te spreken met de eigenaren. Op die manier heeft de coronaperiode ook veel opgeleverd.”

Samenwerking met eigenaren

Vanuit de teamleden werden er ook de nodige vragen gesteld over de coronaperiode en de samenwerking met eigenaren van paarden. Vanuit de hoek van de coaches kwam daarbij duidelijk naar voren dat je altijd eerlijk moet zijn ook als je denk dat een paard misschien iets minder goed is.

In de spiegel kijken

Jur Vrieling: “Soms gebeurt het dat eigenaren meer van hun paarden verwachten dan jij. Laat een of twee keer duidelijk weten hoe je over de kwaliteiten van een paard denkt, maar werk verder gewoon rustig door als een eigenaar dat wil. Als je duidelijk bent geweest, kun je altijd in de spiegel kijken.”

Voor niets rijden

Anky van Grunsven vertelde dat zij bij hele goede paarden de afspraken met eigenaren extra belangrijk vond. “Als je een hele goede hebt van iemand anders, kun je ook andere afspraken proberen te maken. Ik heb wel paarden voor niets gereden of me ingekocht zodat ik meer zeggenschap had.”

Vooral heel veel passie

Rob Ehrens voegde er nog aan toe dat ook het plezier heel belangrijk is. “Je moet van alles, maar je moet het vooral heel veel passie hebben en echt graag willen trainen en werken met paarden.”

Afscheid Nieuwenhuis en Jochems

Voor Jeanine Nieuwenhuis en Kevin Jochems was de bijeenkomt ook een afscheid. Beide werden in 2020 25 jaar en daarmee ‘te oud’ voor het KNHS Talententeam. Bondscoaches Rob Ehrens en Monique Peutz maakten van de gelegenheid gebruik de twee te bedanken.

Extra kansen

Kevin Jochems kijkt terug op een mooie leerzame tijd. “Zeker toen ik net in het team zat heb ik er mooie extra kansen door gekregen. Die ervaring neem ik mee. Door het Talententeam heb ik ook extra trainingen kunnen volgen, die ik anders nooit gedaan had.”

Blij met budget

Ook Jeanine Nieuwenhuis kijkt terug op een mooie tijd.”Ik ben heel blij met het budget dat ik heb kunnen gebruiken voor extra trainingen.” Beide talenten kijken ook met veel plezier terug op de leuke en leerzame teamuitjes naar onder meer het EK in Aken en de stalbezoeken bij onder andere Ludger Beerbaum.

Talententeam 2021

Besloten is dat de overige KNHS Talenten ook dit jaar weer deel uit maken van het Talententeam. Mogelijk wordt de groep aangevuld met een of twee nieuwe ruiters.

Bron: KNHS