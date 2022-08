Anky over KNHS Talentendag: ‘Altijd leuk om met jonge mensen te werken’

Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo kwamen op maandag 29 augustus bijna 150 jonge ruiters aan start op de KNHS Talentendag. Ze werden beoordeeld en begeleid door een indrukwekkende groep toptrainers en en de bondscoaches. Onder andere Dinja van Liere, Hans Peter Minderhoud, Merel Blom, Adelinde Cornelissen en Elaine Pen aanwezig als trainer. Ook ambassadrice Anky van Grunsven was als trainer present.

Van Grunsven is nog altijd enthousiast over de KNHS Talentendag. “Het is altijd leuk om met jonge mensen te werken en ze vooruit te kunnen helpen. Je ziet de potentie bij de ruiters en ook bij de paarden, ik heb hele leuke combinaties gezien vandaag,” vertelt ze enthousiast. “Op een dag als vandaag help je de ruiters maar kort, en toch zie je dan al hele leuke vooruitgang en dat biedt perspectief voor de beloftetrainingen.”

Leuke en leerzame dag

Pony’s- en Children bondscoach Imke Schellekens-Bartels vindt het leuk om vooruitgang bij de combinaties te zien. “Het leuke aan de KNHS Talentendag vind ik dat je niet alleen leuke combinaties “scout”, maar je ziet de ruiters tijdens een training met een topcoach ook echt verbeteren. Dat is heel mooi; het moet voor alle deelnemers een leuke en leerzame dag zijn, of ze nu wel of niet worden geselecteerd voor het belofteprogramma. Voor mij als bondscoach is het ook erg fijn om te zien dat er nieuwe talenten aankomen voor de toekomst, die we straks hopelijk op kunnen nemen in de jeugdkaders.”

Motiverend

Ook Mischa Koot kijkt met een positief gevoel terug op de dag. “Ik vond het een ontzettend inspirerende dag en ik heb echt hele leuke combinaties zien rijden. Er is veel potentie in zowel de paarden als de ruiters en gedurende de trainingen zag je bij de meeste ruiters echt verbetering. De deelnemers zijn jong, leergierig en gretig en dat is erg leuk werken voor ons als trainers. Ze zuigen de informatie echt op! Daarnaast vind ik een dag als dit voor mezelf als trainer ook altijd enorm motiverend, het is fijn om op deze manier met collega trainers en de bondscoaches samen te werken.”

‘Selectiecriteria mogen hoger’

Vincent Voorn, bondscoach van de young riders, was voor het eerst aanwezig en beoordeelde samen met Edwin Hoogenraat de springcombinaties. “Ik denk dat een dag als vandaag erg goed is. Ik ben wel van mening dat de selectiecriteria voor deze dag wellicht wat hoger zouden mogen, zodat de ruiters die hier rijden al meer ervaring hebben in de ring. Wanneer er vijf of zes trainers en coaches naar je staan te kijken dan is de druk natuurlijk wel aanwezig en je wil dat de jeugd een positief gevoel aan de dag overhoudt. Ze moeten niet onzeker worden in hun rijden en dat kan alleen als ze er echt aan toe zijn om hier deel te nemen. Gelukkig hebben we zeker getalenteerde combinaties voorbij zien komen vandaag. Deze combinaties hebben we kunnen selecteren voor de beloftetrainingen en daar zit zeker muziek in voor de toekomst. Ook al is de spoeling wat dun momenteel, het is mooi om te zien dat een aantal ruiters er met kop en schouder bovenuit steekt.”

‘Jaarlijks terugkerende dag is belangrijk’

Marcelle Kam, bondscoach van de junioren en young riders eventing, vertelt: “Het was een supergave dag! Overal waar je kijkt lopen toppers rond, uit alle disciplines, dat kan alleen maar inspireren. Voor ons als eventing coaches ziet het er naar uit dat er weer een hele leuke groep talentvolle ponyruiters aan zit te komen, waar we erg blij van worden. Ook de groep junioren is best groot. De stap naar de young riders is voor de eventingruiters vrij fors en we zien ook dat de spoeling hier nu nog dunner is. Ik had vier jaar terug tijdens het EK een heel jong juniorenteam, die waren allemaal pas rond de 14 jaar. Zij gaan binnenkort de overstap maken naar de young riders en ik hoop dat zij goed aansluiting kunnen vinden. Een jaarlijks terugkerende dag als vandaag is extra belangrijk om jonge ruiters vanaf hun ponytijd al goed te kunnen begeleiden in hun weg naar de top. Sommige deelnemers vinden het spannend om hier te rijden, maar je ziet dat wij ze daar als coaches wel doorheen kunnen helpen en dat dat het rijden positief ten goede komt. Er zijn veel gemotiveerde ruiters die echt graag willen, met daarbij ook enthousiaste ouders wat misschien wel net zo belangrijk is, en dat is heel positief.”

Bron: KNHS