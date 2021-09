Anky van Grunsven over geslaagde Talentendag: ‘Met kleine aanwijzingen al een groot verschil’

Het NHC in Ermelo was dinsdag 31 augustus het decor van de jaarlijkse Hartog KNHS-Talentendag. Hier verzamelden zich een imposante groep toptrainers en Olympische ruiters om de bijna 180 deelnemers te beoordelen en te voorzien van tips. Zo waren onder andere Olympisch bronzen medaillewinnaar Maikel van der Vleuten, Olympiërs Hans Peter Minderhoud en Merel Blom van de partij evenals de ambassadrice van het KNHS Talentenplan, Anky van Grunsven.

“Ik vind het na zoveel jaar nog altijd heel leuk om ambassadrice te zijn, want waar mogelijk wil ik de paardensport altijd helpen met de positieve ontwikkelingen”, vertelt Van Grunsven. “Op een dag als vandaag krijg ik weer meer inzicht wat er speelt in het veld en waar de verbeterpunten liggen. De tijd die je per combinatie hebt is niet heel lang, maar het mooie is dat je met kleine aanwijzingen soms al een groot verschil ziet. En je hoopt dat die lijn doorgezet wordt en de combinaties dankzij deze dag weer een pas vooruit kunnen maken.”

Kennis en ervaring delen

Zo keken Maikel van der Vleuten en de springbondscoach van de jeugd Edwin Hoogenraat naar diverse springcombinaties en analyseerden hoe de ruiters aanwijzingen opvolgden. “Ik ben al een aantal jaar betrokken bij deze Talentendag en heb zelf ook lang in het KNHS-Talententeam gezeten en daar veel van geleerd. Hier kijken we vandaag niet specifiek of er combinaties zijn die de potentie hebben voor het Talententeam, maar wel of we iets kunnen betekenen voor beloftevolle combinaties in de nabije toekomst. Dat ik mijn kennis en ervaring kan delen met toekomstige talenten blijft mooi”, legt Van der Vleuten uit. “We hebben aan aantal veelbelovende combinaties voorbij zien komen en ik kijk ernaar uit om de verdere ontwikkelingen van deze ruiters te volgen.”

Meegeven

Olympisch eventing amazone Merel Blom overlegt met haar collega Raf Kooremans en de jeugdbondscoaches Mans Buurmans en Marcelle de Kam over de voorbijgekomen talenten in de springpiste. “We zien vandaag liever dat er een balkje valt, maar iemand een mooi rondje rijdt, dan iemand die foutloos rondscheurt. Het gaat niet om de prestatie op zich, maar om het hele plaatje. In de eventingsport moeten zowel paard als ruiter heel veelzijdig zijn, dat is een extra selectiepunt voor ons en een extra uitdaging voor de talenten. We letten er vooral op of de ruiters openstaan voor onze feedback. Naast dat ruiters een natuurlijk talent moeten hebben, is het ontwikkelingsvermogen ook heel belangrijk en daar hoort het toepassen van aanwijzingen ook bij. Maar we beoordelen ze niet alleen, we willen ze ook iets meegeven en hopen ook dat ze een slag beter naar huis gaan.”

Raf Kooremans, Mans Buurman en Merel Blom. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Communicatie

Topdressuurruiter en trainer Patrick van der Meer is bijzonder te spreken over de talenten die hij heeft gezien. “Ik vind het heel knap hoe deze jonge ruiters een dag als deze benaderen. Van hoe ze hun formulier met vragen hebben ingevuld tot de manier waarop ze hun doelstellingen communiceren. Wanneer ik mijn feedback geef na de gereden proef zijn ze bijna allemaal heel open en durven hun eigen sterke en zwakke punten duidelijk te benoemen. Ik heb heel jonge sporters gezien die niet alleen een heel hoog niveau lieten zien qua rijden, maar ook qua instelling en hoe ze mentaal in dit traject staan. Een aantal jaar geleden was dat zeker geen gegeven, dus ik ben heel trots dat de paardensport zich zo ontwikkeld heeft, mede ook dankzij de KNHS.”

Bijzonder geslaagd

Van der Meer en zijn collega’s vervulden in Ermelo zowel de rol van selecteur als trainer. De doelstelling van de Hartog KNHS-Talentendag was het selecteren van combinaties die genoeg potentie laten zien om te zijner tijd door te stromen naar een jeugdkader. In overleg met de bondscoaches van de disciplines dressuur, springen en eventing selecteerden de toptrainers diverse combinaties die vanaf 1 oktober deel uitmaken van het KNHS Talentenplan en mee zullen doen aan de Nationale Beloften trainingen.

Patrick van der Meer en Emmelie Scholtens. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hans Peter Minderhoud, Alex van Silfhout en Monique Peutz. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Leerzame demonstratie

De deelnemers konden aan het eind van de dag een leerzame demonstratie bijwonen. Quinty Vossers, lid van het gouden young riders dressuurteam, liet in samenwerking met experts Dr. Filipe Serra Braganca en Dr. Inga Wolframm, van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht zien hoe je dankzij innovatieve technologieën nog meer te weten kunt komen over je paard.

Bron: KNHS