Arie Hoogendoorn onderscheiden met gouden KNHS Speld

Arie Hoogendoorn, tot vorig jaar teamveterinair van de springpaarden van TeamNL, is voor zijn verdiensten voor de Nederlandse springsport onderscheiden met de gouden KNHS-speld. Hoogendoorn had de springpaarden onder zijn hoede tijdens de Olympische Spelen van Londen, Rio de Janeiro en Tokio. Dankzij Hoogendoorn’s kennis en goede zorgen voor de paarden werden er gedurende zijn dienstverband vele medailles behaald.

Op de CV van Arie Hoogendoorn prijken de zilveren teammedaille tijdens de Olympische Spelen in Londen, de bronzen medaille van Maikel van der Vleuten vorig jaar in Tokio, het teamgoud en het goud van Jeroen Dubbeldam tijdens de Wereldruiterspelen 2014 in Caen en hetzelfde resultaat een jaar later bij de Europese Kampioenschappen in Aken.

Veel overwinningen

Daarnaast was Hoogendoorn er vrijwel altijd bij als teamveterinair voor de springpaarden van TeamNL in tientallen landenwedstrijden, waarvan er veel werden gewonnen. Hoogtepunten zijn ongetwijfeld de overwinningen in de Nations Cup finales in Barcelona in 2014, 2016, 2017 en afgelopen jaar 2021.

Rob Ehrens

Arie Hoogendoorn, meer dan tien jaar in functie, stond als dierenarts in nauw contact met de ruiters, de grooms van de paarden en voormalig bondscoach Rob Ehrens. Hoogendoorn liet in het boek dat Rob Ehrens bij zijn afscheid tijdens CHIO Rotterdam ontving het volgende optekenen: ´Bij Rob ging het welzijn van het paard altijd voor en daarom werd op niemand, ook niet op mij, druk uitgeoefend om toch een manier te vinden om te starten.’

Altijd beschikbaar

Op zijn beurt wordt de altijd bescheiden Hoogendoorn geprezen om de manier waarop hij er voor zorgt dat het welzijn van de paarden altijd het uitgangspunt is. Indien nodig was hij altijd direct beschikbaar en heeft hij er jaren lang aan bijgedragen dat de paarden die voor TeamNL de ring in gaan ‘fit to compete’ zijn.

Speld ontvangen bij opening nieuwe kliniek

Hoogendoorn was jarenlang verbonden aan paardenkliniek De Watermolen op de terreinen van Jan Greve in Haaksbergen. Samen met onder meer collega teamveterinair Vic van Loon besloot Hoogendoorn enige tijd geleden dat het tijd was voor een nieuwe stap en werd een geheel gemoderniseerde kliniek gebouwd in Enschede.

Bij de officiële opening van de nieuwe kliniek ontving Hoogendoorn uit handen van KNHS-bestuurslid Aukje Kroondijk tot zijn verrassing de gouden speld voor zijn verdiensten voor de Nederlandse paardensport en de springsport in het bijzonder.

Bron: KNHS