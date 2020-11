Arkema volgt Van Waardenberg op als manager wedstrijdsport

Gerard Arkema is benoemd als manager wedstrijdsport van de KNHS. De uit Groningen afkomstige Arkema is daarmee de opvolger van Adrianne van Waardenberg-Nooren die onlangs de KNHS verliet. Gerard Arkema zal vanaf 1 januari 2021 van start gaan in zijn nieuwe functie.

Gerard Arkema (1960) is geen onbekende binnen de KNHS. Al vele jaren is hij breed actief binnen de paardensport. Tegenwoordig is hij onder meer vertegenwoordiger van de Regio Groningen in het KNHS Dressuurforum, maakt hij deel uit van de werkgroep Hippiade en van de klankbordgroep vernieuwing wedstrijdsport. Daarnaast was Arkema wedstrijdruiter, actief jurylid, bestuurslid van het CH Westerkwartier en voorzitter van Starsale veulenveiling.

Gezinsbedrijf

Als thuisbasis heeft Gerard Arkema Dressuurstal De Haarhof in Marum (Gr). De Haarhof is een echt gezinsbedrijf waar echtgenote Odilia en dochter Margot de scepter zwaaien. Zijn wedstrijdlaarzen heeft Gerard inmiddels niet meer nodig, maar thuis zit hij nog regelmatig te paard en is de vaste groom van dochter Margot die tot en met Intermediaire I-niveau actief is.

Managementfuncties

Buiten de paardensport is Arkema al jaren op vele verschillende managementfuncties werkzaam bij de RDW bij de afdeling ICT, bestaande uit ruim 350 ICT-medewerkers. Zijn kennis van de paardenwereld in combinatie met zijn enorme werkervaring maken Gerard Arkema uitermate geschikt voor de uitdagende rol van Manager Wedstrijdsport.

Nieuwe uitdaging

Gerard Arkema kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik zag de vacature en werd er direct door getriggerd. Ik werk al heel lang bij de RDW en heb het daar erg naar mijn zin, maar ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Mijn ervaring als manager binnen de RDW en mijn passie voor paarden komen samen in deze nieuwe functie. Uiteraard zal ik mijn andere functies binnen de KNHS, zoals het lidmaatschap van het Dressuurforum en mijn activiteiten voor de verschillende werkgroepen stoppen. Dat moet je niet beide willen doen vind ik.”

Twee competenties

KNHS directeur Theo Fledderus is zeer verheugd over de komst van Gerard Arkema. “De functie van Manager Wedstrijdsport vraagt veel management kwaliteiten en brede kennis van de paardensport. Twee competenties die Gerard in grote mate bezit. We zijn blij dat we iemand met zoveel ervaring mogen verwelkomen.”

Bron: Persbericht KNHS