Belangrijkste paardensportevenementen in 2023

Komend jaar staan er voor de Nederlandse ruiters en paarden weer tal belangrijke kampioenschappen en wedstrijden op het programma. De KNHS maakte een overzicht van alle kampioenschappen en belangrijke evenementen die er in 2023 op de agenda staan.

Voor de TeamNL ruiters in de Olympische- en paralympische disciplines staat er dit jaar een Europees kampioenschap op het programma. De TeamNL spring-, dressuur-, en paradressuurteams hebben zich vorig jaar op het wereldkampioenschap al verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs. Zij gaan dit seizoen uiteraard voor het hoogst haalbare op de EK’s, maar zullen niet de druk van Olympische kwalificatie hebben.

Eventing

Voor het Nederlandse eventingteam ligt dat anders. Om met een team in Parijs aan de start te mogen komen zullen zij een goede prestatie moeten leveren op het Europees kampioenschap in Frankrijk. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan is er ook via de FEI Nations Cup serie nog een startbewijs te verdienen.

Jeugd

Voor de jeugdruiters en overige disciplines wacht ook weer een mooi sportjaar met vele kampioenschappen.

Voor de disciplines Endurance en mennen voor vierspannen, paramennen en ponymennen worden de internationale kampioenschappen dit jaar in Nederland georganiseerd.

Wereldkampioenschappen

20 t/m 26 februari: Butheeb (Uae) WK Endurance

26 t/m 30 juli: Flyinge (Zweden) WK Voltige Young vaulters en Junioren

3 t/m 6 augustus: Ermelo WK Jonge Dressuurpaarden

23 t/m 27 augustus: Exloo WK Para Driving

30 augustus t/m 3 september: Oirschot, WK pony’s 4-, 2- en enkelspan

21 t/m 24 september: Lanaken (België): WK Jonge Springpaarden

27 september t/m 1 oktober: Le Pin au Haras (Frankrijk): WK Mennen Tweespannen

19 t/m 22 oktober: Le Lion d’Angers (Frankrijk): WK Jonge Eventingpaarden

Europese Kampioenschappen

10 t/m 16 juli: Gorla Minore (Italie) EK Springen Young Riders, Junioren en Children

11 t/m 16 juli: Budapest region – Pilisjászfalu (Hongarije) EK Dressuur Young Riders en U25

18 t/m 23 juli: Kronberg (Duitsland) EK Dressuur Junioren en Children

24 t/m 30 juli: Le Mans (Frankrijk) EK Pony’s springen, dressuur en eventing

26 t/m 30 juli: Flyinge (Zweden) EK Voltige senioren

9 t/m 13 augustus: Le Pin au Haras (Frankrijk) EK Eventing senioren

23 t/m 27 augustus: Exloo EK vierspannen

29 augustus t/m 3 september: Milano, San Siro (Italië) EK Springen senioren

4 t/m 9 september: Ermelo EK Endurance senioren

4 t/m 10 september: Riesenbeck (Duitsland) EK Dressuur en Para dressuur senioren

14 t/m 17 september: Montelibretti (Italië) EK Eventing Young Riders en Junioren

Nederlandse Kampioenschappen

26 t/m 30 april: Deurne NK Springen Senioren, Young Riders, Junioren en Children

25 t/m 28 mei: Ermelo NK Dressuur Senioren, Young Riders, Junioren, Children en Para-dressuur

5 t/m 7 mei: Ermelo NK Voltige senioren en jeugd

16 t/m 18 juni: Hellendoorn NK Mennen pony’s

27 t/m 30 juli : Beekbergen NK Mennen Vierspannen

18 t/m 20 augustus: Harich NK Enkelspan en tweespan

5 t/m 8 oktober: Boekelo NK Eventing senioren CCI4*L

Wordt later bekend: NK Eventing Jeugd Young Riders en Junioren

Bron: KNHS