Bestuur in de paardenwereld: ‘Moeilijker dan een grote corporate runnen’

Prof. mr. Marjan Olfers is Hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft zich gespecialiseerd in onder andere verenigingsrecht en governance. Daarnaast adviseerde ze onder andere het KWPN en de KNHS bestuursrechtelijk. De uitgelezen persoon om vragen over (wan)bestuur in de paardenwereld te beantwoorden.

Van Nederland tot Duitsland tot Denemarken. Van de Friezen tot het KWPN tot Oldenburg. Van de KNHS tot de FN tot het DRF. Overal in de paardenwereld is er gedoe bij het runnen van verenigingen. Waar ligt dat aan? Is dat een probleem van de paardenwereld? Ligt het aan de structuur? En vooral ook: hoe kan het beter? De Paardenkrant probeert de situatie te schetsen en antwoord te geven op die vragen.

‘Bestuur bij verenigingen is ontzettend lastig’

Olfers heeft de paardenwereld leren kennen door haar rol als adviseur van onder andere de KNHS en het KWPN. “Ik kan uiteraard niets zeggen over individuele zaken, maar kan er wel wat hoger overvliegen. In het algemeen is het zo dat bestuur bij verenigingen met een niet-economisch belang, zoals sportbonden, ontzettend lastig is. Tegelijkertijd zijn het, vanwege dat niet-economische belang, veelal organisaties met een vrijwilligersstructuur. Met andere woorden: het runnen van zo’n vereniging is moeilijker dan een grote corporate runnen, tegelijkertijd staat er geen vergoeding tegenover die in verhouding staat met de complexiteit van de opdracht. Dat is één probleem en dat speelt zeker niet alleen in de paardenwereld. Een groot bedrijf runnen is redelijk overzichtelijk, het doel komt neer op geld verdienen. Dat is simpel vergeleken met het goed besturen van een vereniging.”

