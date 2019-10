Bianca Schoenmakers in KNHS College Tour

Woensdagavond 13 november staat de KNHS College Tour (voorheen Hippische Leergang) in het teken van het springen. Een praktische avond op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo voor ruiters en instructeurs, waarbij springen in de klasse B tot met de klasse ZZ aan de orde komt. Bianca Schoenmakers geeft deze avond les aan drie groepen: een groep beginners waarbij de stijlbeoordeling aan de orde komt, een groep L/M combinaties en een groep Z/ZZ combinaties.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen: Hoe bereid je jezelf of je leerlingen voor op een rijstijlrubriek. En waar zou een jury meer aandacht aan moeten besteden? Waarom is de rijstijlbeoordeling in de klasse B belangrijk voor het doorstromen naar de klasse L waar de barrage op tijd wordt verreden. En als de barrage op tijd is hoe train je je paard daar dan voor. Kun jij in de barrage voluit gaan en past dit bij de opleiding van je paard? Hoe komt het dat veel ruiters de overgang van de klasse L naar de klasse M moeilijk vinden. Is het alleen de driesprong of komt het omdat je opeens wel ‘passend’ bij de hindernis moet kunnen rijden?

Bianca Schoenmakers

Bianca Schoenmakers komt uit een familie van paardenliefhebbers. Al op 19-jarige leeftijd kwam ze als springamazone in dienst bij paardenfokker en -handelaar Hans Dings in het Brabantse Heeze. Op dit moment is ze werkzaam bij Stal Everse in Waddinxveen. Ze heeft in haar loopbaan honderden rubrieken gewonnen en is in wedstrijden op tijd regelmatig verreweg de snelste. Internationaal heeft Schoenmakers diverse prijzen gewonnen waaronder de Grote Prijs van Neeroeteren en de Grote Prijs van Samorin.

