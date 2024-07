Boelhouwer: ‘We hadden iemand met andere competenties nodig in de dressuur’

Eind 2021 sprak de Paardenkrant uitgebreid met Iris Boelhouwer. In een artikel met de kop ‘Een dressuurproef in Tolbert moet net zo beoordeeld worden als in Hagen’ blikte Boelhouwer, toen een jaar in ambt, terug en vooral vooruit. Nu de weg naar Parijs er (bijna) op zit, spraken we weer met Boelhouwer. Haar conclusie: “We hebben in alle disciplines grote stappen gezet."

Onder de leiding van Boelhouwer veranderde er behoorlijk wat de afgelopen jaren. De grootste, meest in het oog springende veranderingen: de spring- en de dressuurruiters kregen een nieuwe bondscoach. Jos Lansink volgde Rob Ehrens op eind 2021 en recenter werd Patrick van der Meer aangesteld als dressuurbondscoach.

Over de aanstelling van Patrick van der Meer, boven Alex van Silfhout, zegt Boelhouwer: “Je moet kijken naar de tijd waarin we leven en de ruiters die we hebben. Alle sporten evalueren, nu lopen we marathons onder de twee uur, tien jaar geleden kon je je dat niet voorstellen. Mensen veranderen, paarden veranderen. Alex is van ongelooflijk grote waarde geweest, maar ik was ook in de overtuiging dat we als discipline een ander type persoon met andere competenties nodig hadden om ons verder te brengen. Niet alleen naar Parijs, maar naar de toekomst toe.”

In de Paardenkrant van deze week lees je hoe Boelhouwer terugblikt op de afgelopen vier jaar bij de KNHS.

