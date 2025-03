Bondscoaches geven waardevolle tips bij finales Hartog-competitie

De KNHS-Hartog competities voor de springjeugd werden gisteren afgesloten met zes spannende finales. De 53 jonge deelnemers sprongen geconcentreerd hun rondjes in de finalewedstrijd en lieten daarmee zien dat ze veel geleerd hebben in de afgelopen maanden.

De bondscoaches Mans Buurman (pony’s) en Edwin Hoogenraat (children en junioren) stonden in het parcours om de punten uit te delen. Ze werden op het voorterrein bijgestaan door Wendy Timmers. De ruiters en amazone kregen direct na hun ronde hun cijfers te horen, maar bovendien ook wat tips met duidelijke toelichting. Zo legden de bondscoaches geduldig uit wat het effect is van de juiste houding op het paard, hoe je het beste kunt omgaan met een groot galopperend paard en hoe belangrijk het rijden met een constante verbinding is.

Favorieten winnen Rijstijl Competitie

Sophia de Voogt (pony’s), Daan de Bruijn (children) en Joep Schaap (junioren) stonden bij aanvang van de finales aan kop in het tussenklassement van hun rubriek. Het drietal talenten verdedigde met succes hun leidende posities. Sophia de Voogt was maar wat trots dat ze met haar pony Thistje Junior de finale en het eindklassement op naam schreef. “Heel cool, ik heb gewoon getraind en eigenlijk niks speciaals gedaan. Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar mijn pony is heel lief en gaat altijd voor me door het vuur.” Het is voor haar pony de tweede eindoverwinning in de KNHS-Hartog Rijstijl Competitie, twee jaar geleden won hij ook al onder het zadel van Stella Heijligers.

Lieselot, Joep en Nina winnen Topsport Competitie

Ook in de KNHS-Hartog Topsport Competitie veranderde er door de finale maar weinig in de hoogste regionen van het klassement. Bij de pony’s ging de eindoverwinning net als vorig jaar naar Lieselot Kooremans met haar pony Vertige de Belebat. Ze legde in deze rubriek ook beslag op de derde plek en werd bovendien tweede bij de Junioren.

Joep Schaap boekte zijn tweede eindoverwinning van de dag in de Topsport Competitie voor children, nadat hij eerder de Rijstijl Competitie bij de junioren ook al gewonnen had. Nina Houtzager won de finale met haar paard High Five en neemt daardoor ook de felbegeerde beker mee naar huis.

Onder druk presteren

Bondscoach Edwin Hoogenraat blikt met een goed gevoel terug op beide competities. “In de Topsport Competitie kunnen we de ruiters onder gelijke omstandigheden met elkaar vergelijken en kunnen we goed zien hoe ze onder druk presteren. Dat geldt ook voor de deelnemers aan de Rijstijl Competitie. Als je met cijfers beoordeeld wordt kan dat best wat druk geven. Dat is positief, want als ze later een keer in een oranje jas moeten rijden zijn ze er al een beetje aan gewend.”

Eindstanden

Eindstand KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Pony’s (1.10m)

1. Sophia de Voogt – Thistje Junior

2. Chloë Yacob – Tabaluga SP

3. Chloë Yacob – Kyro Stayerhof’s Benjamin

Eindstand KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Children (1.10m)

1. Daan de Bruijn – Dicaprio van Polderzicht

2. Pim van Benthem – Stakkabisa H

3. Fleur Dijkstra – Meisina KB

Eindstand KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Junioren (1.20m)

1. Joep Schaap – Cadeauminka

2. Stella Heijligers – Icreative’s Jiske V van de Doornhoeve

3. Livv Arink – Lunamona

Eindstand KNHS-Hartog Topsport Competitie – Pony’s (1.20m)

1. Lieselot Kooremans – Vertige de Belebat

2. Soleil Bravenboer – Vagalam Merveilles

3. Lieselot Kooremans – Elando van de Roshoeve

Eindstand KNHS-Hartog Topsport Competitie – Children (1.20m)

1. Joep Schaap – Abbervail Diamant

2. Fleur Dijkstra – Fantomas

3. Lieselot Kooremans – Quina de Wiqui

Eindstand KNHS-Hartog Topsport Competitie – Junioren (1.35m)

1. Nina Houtzager – High Five

2. Lieselot Kooremans – Nini van HD

3. Stella Heijligers – Go Go

Bron: KNHS