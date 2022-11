Bronzen KNHS-onderscheiding voor Carrie Kleine-Harmsen

Op de najaars ledenvergadering van RV en PC Gorssel-Zutphen heeft Carrie Kleine-Harmsen een bronzen KNHS-onderscheiding in ontvangst genomen.

Sinds 2013 was Carrie Kleine-Harmsen – voor de tweede keer – bestuurslid van RV en PC Gorssel-Zutphen. Als secretaris volbracht ze haar taak gedurende 9 jaar zeer zorgvuldig. Op de komende ALV in het najaar van 2022 moet ze statutair aftreden. Carrie was in de jaren 1990-1993 al eerder bestuurslid van de rijvereniging.

Achttal

Carrie was jarenlang een actief en succesvol wedstrijdruiter en vaste deelneemster van het achttal (samen met haar vader Fre Harmsen), onder leiding van Roeli Bril. Sinds een aantal jaren rijdt ze geen wedstrijden meer, maar Carrie is wekelijks aanwezig op de clubles.

Sponsorcommissie

Naast haar secretariële functie heeft ze zich vanaf 2010 tot aan 2022 ook ingezet voor de sponsorcommissie.

Bron: KNHS