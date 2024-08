Cees Roozemond: ‘Er moeten keuzes gemaakt worden’

Na zes jaar als voorzitter van het KNHS-bestuur is Cees Roozemond nu ad interim-directeur van diezelfde bond. Een opvallende stap, vooral gemaakt omdat er eigenlijk geen andere keuze was na het vertrek van voormalig directeur Patrice Assendelft.

In een exclusief interview met de Paardenkrant vertelt Roozemond onder andere: “Er is een visie die staat, we zijn bezig met ‘van hand veranderen’ (de titel van het in 2018 gepresenteerde meerjarenbeleidsplan, red.), en daar gaan we mee door. Daarbij hebben we te maken met de nodige uitdagingen, met name als het gaat om de druk op de omzet en toenemende kosten. En om die uitdagingen het hoofd te bieden en de continuïteit van de vereniging te garanderen moeten er wel keuzes gemaakt worden. Keuzes die we eerder voor ons uitgeduwd hebben, mede door de coronaperiode. Die periode zijn we dankzij de overheidssteun goed doorgekomen, maar nu moet wel er wat gebeuren om ervoor te zorgen dat de organisatie toekomstbestendig is.”

Lees het hele interview in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop