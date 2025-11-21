Data KNHS-Hartog competities bekend

In januari gaat de KNHS–Hartog competitie weer van start. Net als voorgaande jaren worden ook in 2026 zowel de Hartog Rijstijl Competitie als de Hartog Topsport Competitie georganiseerd. Beide competities vinden steeds op dezelfde dag en locatie plaats en bieden daarmee een dag vol sport, ontwikkeling en inspiratie voor de springjeugd.

– Zondag 4 januari: Dronten, De Flevoruiters

– Zondag 8 februari: Lathum, Hippisch Centrum Lathum

– Zaterdag 7 maart: Asten, Manege Heijligers

– Zaterdag 21 maart: Finale in Ermelo, Nationaal Hippisch Centrum

Topsportcompetitie

De Topsportcompetitie is er voor Junioren, Children en ponyruiters met D-pony’s. Het doel van deze competitie is het stimuleren van ontwikkeling, promotie én doorstroming richting de internationale springsport. De wedstrijden worden verreden op representatieve concoursen en hebben een duidelijk progressief karakter: in overleg met bondscoach en parcoursbouwers worden de parcoursen richting de finale steeds technischer en zwaarder.

Rijstijl competitie

De Rijstijl Competitie richt zich op ruiters met D-pony’s, Children en Junioren en helpt jonge springruiters om hun basis verder te verbeteren. De focus ligt op harmonieus, zorgvuldig en paardvriendelijk rijden. Tijdens elke wedstrijd worden combinaties beoordeeld door een rijstijljury bestaande uit topcoaches en/of topruiters. Na afloop van hun rit krijgen deelnemers direct praktische tips mee, zodat ze thuis gericht verder kunnen trainen.

Bron: KNHS