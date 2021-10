De KNHS-FNRS Springcompetitie gaat in 2022 weer door

In januari start de KNHS-FNRS Springcompetitie weer voor de manegeruiters! Afgelopen jaar kon de Springcompetitie niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. We zijn blij dat het dit jaar wel weer kan! Deelnemers strijden om de titel ‘Beste springend manegeruiter van het jaar’ en met alle deelnemers van het Ruitersportcentrum kan er gestreden worden voor de titel ‘Best springend Ruitersportcentrum van het jaar’. Er zijn drie categorieën: S40, S60 en S80.

Ruiters die bij een FNRS Ruitersportcentrum rijden en in het bezit zijn van een geldig KNHS Ruiterpaspoort mogen deelnemen aan de springcompetitie. Door deel te nemen aan een lokale selectie bij een FNRS Ruitersportcentrum kun je je selecteren voor de regiofinale. Tijdens de vier regiofinales worden de 12 hoogstgeplaatste ruiters per categorie afgevaardigd naar de halve finale. Daarvan gaan de 20 beste deelnemers per categorie naar de finale. Deze wordt verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo waar het voor alle ruiters een groot feest wordt om te rijden. Ruiters met een KNHS startpas kunnen helaas niet deelnemen aan de springcompetitie.

Bekijk hier de locaties en data van de springcompetitie.

Bron: KNHS