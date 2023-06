De Zeeuwse Verzekeringen ook in 2023 teamsponsor van KNHS Eventing team Junioren en Young Riders 

De Zeeuwse Verzekeringen is ook in 2023 de teamsponsor van het KNHS Eventing team Junioren en Young Riders. Dankzij de Zeeuwse Verzekeringen kunnen de jeugdteams van bondscoach Marcelle de Kam zich optimaal voorbereiden op de Europese Kampioenschappen. Deze worden komende september in Montelebretti (ITA) verreden.

In de voorbereidingen naar het EK wordt er voor zowel paard als ruiter niets aan het toeval overgelaten. Zo worden erextra kadertrainingen en proefgerichte clinics ingezet met experts. Ook het trainen van de paarden met hartslagmeters wordt nu extra gemonitord door het toevoegen van een inspanningsfysioloog. Met de steun van De Zeeuwse verzekeringen wordt het programma voor de eventing-jeugd verder verbeterd.

Extra mogelijkheden

Aanstaand weekend vindt de strijd om het Nederlands Kampioenschap in Maarsbergen plaats. Een belangrijk meetmoment voor bondscoach De Kam die wijst op het belang van de samenwerking met De Zeeuwse Verzekeringen. “Dankzij deze ondersteuning kan ik, naast onze deskundige teamveterinair Justin Maarse, extra specifieke experts inzetten. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking met springtrainer Edwin Hoogenraat verlengd en gaat inspanningsfysioloog Cees van Beckhoven ons ondersteunen in het monitoren van de paarden tijdens de trainingen en de wedstrijden. Ik ben ontzettend blij met de ondersteuning van De Zeeuwse Verzekeringen omdat het mij in staat stelt om mijn ruiters optimaal te faciliteren richting het EK Junioren en Young Riders in september.

Passie voor de hippische sector

Jan Kole, Manager Acceptatie bij De Zeeuwse Verzekeringen over het sponsorschap: “De Zeeuwse heeft een passie voor de hippische sport. Wij bieden steeds meer verzekeringsproducten in de landelijke hippische sector. Een bijdrage in de ontwikkeling van het KNHS Zeeuwse Verzekering Eventing Team in voorbereiding op het EK 2023 past daar uitstekend in.” Tot en met het EK 2023 draagt het team met trots de naam: ‘KNHS Zeeuwse Verzekering Eventing Team Junioren en Young Riders’

Bron: persbericht