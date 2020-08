Dings, Morssinkhof, Priem en Van Andel winnen Topsport jeugdcompetities

In Kronenberg is vandaag de finale van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie verreden. Het tweede parcours van het NK voor de diverse jeugdcategorieën telde niet alleen voor het NK klassement maar was ook de finale van de competitie. Zowel bij de pony’s, Children, Junioren als Young Riders werd volop strijd geleverd.

Oorspronkelijk stond de finale gepland tijdens The Dutch Masters / Indoor Brabant in maart van dit jaar. Helaas gooide corona ernstig roet in het eten en kon dit topconcours geen doorgang vinden. Om deze leuke en leerzame competitie toch een mooie afsluiting te geven werd besloten het tweede parcours van het NK tot de finale te maken.

Doorstroming

Bondscoach Luc Steeghs heeft dit jaar geen EK om naar toe te werken met zijn pupillen, maar was uiteraard wel van de partij om de jeugd aan het werk te zien en te helpen. Steeghs vertelt over de wedstrijd: “Het waren ook vandaag weer mooie parcoursen, allemaal iets technischer en hoger dan op de eerste dag, maar dat moet ook. Door de kopgroep werd sterk gereden en je ziet daar echt potentie. De competitie is opgezet om de doorstroming van de jeugd te bevorderen en we zien dat dit ook zo werkt.”

Aansluiting

“Er rijden hier zeker bij de Young Riders ruiters in het NK mee die ook internationaal al veel starten, maar ook de competitieruiters met minder internationale ervaring kunnen goed meekomen op dit niveau. Dat is heel positief. Ik ben ook blij met de ontwikkeling die je ziet bij de Children. Veel ruiters uit die groep vinden al heel jong knap aansluiting bij de Junioren.”

Eindstanden KNHS Topsport Jeugdcompetitie

Young Riders

1. Vincent Dings (Heeze) – Daylight

2. Koen Westendorp (Wierden) Helsinki

3. Elike Morsink (De Lutte) – Dakina II

Junioren

1. Skye Morssinkhof (Hierden) – Checkpoint Chacco

2. Meike Zwartjens (Raalte) – Twister De La Pomme

3. Senna Everse (Waddinxveen) – Kerswin van ’t Roosakker

Children

1. Yfke Priem (Franeker) – Esprit De Pomme

2. Alicia Bocken (Weert) – Dagma

3. Thijmen Vos (Wierden) – Calgary 56

Pony’s

1. Myla van Andel (Leeuwarden) – Uriel

2. Yannick Janssen van Grunsven (Erp) – Fantasia

3. Joyce Wolters (Montfort) – Karl van Orchid’s

Kijk hier voor alle uitslagen

Bron: KNHS