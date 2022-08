Dinja van Liere nieuw gezicht in ‘Dit doet paardrijden’-campagne van KNHS en FNRS

Om Nederland te laten zien hoe uniek de eeuwen oude band tussen ruiter en paard is en dat paarden iets heel bijzonders met en voor mensen doen, zijn de KNHS en de FNRS de campagne "Dit doet paardrijden" gestart. Vanaf vandaag heeft die campagne er weer een gezicht bij: Dinja van Liere.

Als TeamNL topamazone in de Nederlandse Dressuursport was Dinja van Liere er al vroeg van overtuigd dat zij van haar passie haar werk wilde maken. Haar hele leven staat in het teken van paarden. “Toen ik als klein meisje voor het eerst een paard zag wist ik gelijk dat dat het was. Dat wilde ik ook. Nu heb ik uiteindelijk van de paarden mijn beroep kunnen maken en mag ik elke dag met de paarden bezig zijn, dat is het mooiste wat er is.”

Zeventien paarden met elk een eigen karakter

Bij Dinja op stal staan zeventien paarden waar zij samen met haar team elke dag voor zorgt en mee aan het werk is. Alle paarden zijn uniek en hebben een eigen karakter. “Het ene paard vindt het super leuk om op buitenrit te gaan, het andere paard wil veel liever op de wei en de volgende vindt de paddock weer heerlijk”. Dinja merkt aan de topsportpaarden die zij rijdt dat zij het erg leuk vinden om te focussen, te concentreren en zo nieuwe dingen te leren.

Border collies

Dinja vertelt dat paarden van aandacht houden, maar natuurlijk zijn ook daarin alle paarden uniek. “Je kan het vergelijken met honden. Je hebt bijvoorbeeld Border Collies en Buldoggen. Border Collies vinden het leuk om opdrachten te krijgen, trucjes te leren en bezig te zijn met hun baasjes. Buldoggen daarentegen doen liever iets voor zichzelf. Hier op stal hebben we echt Border Collies staan, die het heel erg leuk vinden om nieuwe dingen te leren. En als ze het snappen kan je een soort trots bij ze herkennen en gaan ze steeds beter hun best doen”. Door met de paarden aan de slag te gaan door te trainen en te verzorgen, bouwen Dinja en haar team een sterke band op met de paarden.

Ontzettend veel plezier

Verschillende momenten met de paarden kunnen bij Dinja een glimlach op haar gezicht toveren. “Dat begint al als ik ’s ochtends de stal opendoe en alle paarden beginnen met hinniken. Daarnaast heb ik samen met de paarden ontzettend veel plezier in het rijden. Samen zijn we bezig om een band op te bouwen en je merkt dat kwartjes vallen. Daar krijg ik een lach van op mijn gezicht. Het paard vindt het leuk om te doen, hij snapt het en doet daarom steeds meer zijn best”. Een ander mooi moment vindt Dinja wanneer zij afgroet na een proef en mensen gaan applaudisseren. “Dan voel ik die onbeschrijfelijke trots voor mijn paarden”.