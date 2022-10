Directeuren KNHS, FNRS en KWPN: “Gezamenlijk optrekken in grote dossiers”

Drie organisaties die op dezelfde plek gehuisvest zijn en een belangrijke rol binnen dezelfde sector spelen. Dan is het niet meer dan logisch dat ze elkaar opzoeken en samenwerken. De KNHS heeft een interview gepubliceerd met Patrice Assendelft (KNHS), Haike Blaauw (FNRS) en Bastiaan Meerburg (KWPN). Hierin vertellen ze onder meer over het Nationaal Hippisch Centrum. ''Het kan alvast niet zo zijn dat het NHC, dat met geld van leden is neergezet, soms een stilteplek lijkt. Deze plek moet paardenreuring en gastvrijheid uitstralen en dat kunnen we met zijn drieën voor elkaar krijgen.”

Haike Blaauw, inmiddels zeven jaar algemeen directeur bij de brancheorganisatie voor hippische ondernemers, weet waar knelpunten én mogelijkheden liggen voor zijn achterban als we het over de exploitatie van het NHC hebben. Hij zegt: “We hebben 450 leden waarvan het grootste deel grote accommodaties heeft, waar ze zelf graag evenementen organiseren. Ze zien het NHC deels als concurrent. Wat ik ze echter steeds voorhoud, is dat je het NHC zou kunnen zien als de slagroom op de taart. Hier organiseer je de finales en grote evenementen, zodat ruiters op neutraal terrein een geweldige belevenis kunnen ervaren.

Tegenwoordig worden finales van de KNHS-FNRS Spring- en Zitcompetitie op het NHC gehouden, omdat dat iets extra’s biedt. We kunnen op dat gebied nog veel creatiever zijn en in de toekomst ook andere evenementen hier laten plaatsvinden. Het moet echter nooit -en dat is een opdracht die ik heb meegekregen- ten koste gaan van de eigen omzet en het voortbestaan van onze leden. Het moet additioneel zijn en ik denk dat er dan best een en ander mogelijk is.”

Drie-eenheid

Bastiaan Meerburg is sinds juli algemeen directeur bij het KWPN. Hij gaat verder in op deze woorden en zegt: “Sowieso zijn de accommodaties hier fantastisch en feitelijk hebben we vanuit onze organisaties te maken met een prachtige drie-eenheid. De aanwezige kennis over fokkerij, sport en ondernemerschap is hier op het centrum uitstekend te combineren.

Zodra je ervoor kiest meer te gaan samenwerken, kun je het NHC uitbouwen tot die fantastische plek waar sport en fokkerij tot op hoog niveau bij elkaar komen. Een mooi voorbeeld daarvan is het WK Jonge Dressuurpaarden. We zouden veel meer van dat soort evenementen gezamenlijk moeten organiseren, en dan wel onder de voorwaarde die Haike aangaf. Het moet natuurlijk niet ondermijnend werken op de accommodaties in het veld. Maar we hebben hier nu eenmaal de mogelijkheden, dus laten we die zo goed als kan benutten.”

Slimmer zijn

Voor kersvers KNHS-directeur Patrice Assendelft klinkt het als muziek in de oren: “In de huidige maatschappij zie je dat het makkelijker is om verschillen uit te vergroten, de zogenaamde polarisatie. Dat is niet wat we in de paardensector moeten doen. De kracht zit in de samenwerking. We zien gezamenlijk zoveel uitdagingen voor ons liggen, dat we de handen ineen moeten slaan, ook op het Nationaal Hippisch Centrum. En als je dan op jaarbasis veel dagen hebt waarop je hier bij wijze van spreken een kanon kunt afschieten, vind ik dat zorgelijk.

In die zin moet op het NHC eigenlijk dagelijks enige vorm van ‘paardenreuring’ zijn, of het nu opleidingen zijn of een evenement. Ik deel daarbij de mening van Haike dat je het niet moet afsnoepen van mensen die ook iets organiseren, maar daar bovenop kun je hier prachtige dingen doen. We moeten dan wel slimmer zijn. Als we bijvoorbeeld een accommodatie voor een evenement bouwen, moeten we die langer en breder kunnen inzetten. Het kan alvast niet zo zijn dat het NHC, dat met geld van leden is neergezet, soms een stilteplek lijkt. Deze plek moet paardenreuring en gastvrijheid uitstralen en dat kunnen we met zijn drieën voor elkaar krijgen.”

Lees het hele interview hier.

Bron: KNHS