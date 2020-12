Dit jaar geen KNHS Talent van het Jaar: ‘Verkiezing nu niet eerlijk’

De coronapandemie heeft ook gevolgen voor de verkiezing van KNHS Talent van het Jaar. Jaarlijks wordt er uit het KNHS Talententeam een ‘Talent van het Jaar’ gekozen, een prestigieuze prijs die normaal gesproken in januari tijdens Jumping Amsterdam wordt uitgereikt. Door het gebrek aan wedstrijden en de grote ongelijkheid voor de verschillende disciplines, is besloten om dit jaar geen verkiezing KNHS Talent van het Jaar te organiseren.

“Het is heel jammer, maar we vonden een verkiezing nu echt niet eerlijk”, vertelt Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS. “Gelukkig kunnen we wel terugkijken op een aantal hele mooie prestaties van onze talentent, maar de ongelijkheid tussen de verschillende disciplines is te groot. Het is onder normale omstandigheden al moeilijk vergelijken, maar nu krijg je echt geen eerlijke strijd. Mede om die reden heeft ook de FEI besloten haar jaarlijkse Awards anders vorm te geven. In navolging daarvan hebben wij ook besloten geen verkiezing te houden.

Hopelijk kan het huidige team in januari bijeenkomen en kunnen we dan met alle ruiters terugkijken op het afgelopen jaar en hun plannen en wensen voor komend jaar bespreken.”

Talententeam 2021

Volgend jaar maart wordt het KNHS Talententeam 2021 bekend gemaakt. Afgelopen jaren gebeurde dit tijdens het internationale topconcours Indoor Brabant. “Hopelijk kunnen we komend jaar weer genieten van onze mooie sport tijdens dit evenement.”

Talententeam 2020

Het KNHS Talententeam 2020 bestaat uit elf paardensporttalenten die door de bondscoaches zijn verkozen in dit keurkorps van hippische talenten. Dit zijn:

Dressuur:

Jeanine Nieuwenhuis

Kimberly Pap

Daphne van Peperstraten

Thalia Rockx

Marten Luiten

Springen:

Kevin Jochems

Lars Kersten

Eventing:

Janneke Boonzaaijer

Levi Driessen

Nina de Haas

Para-dressuur:

Maud de Reu

Bron: KNHS