Dressuurforum wil grens voor Lichte- en Zware Tour ruiters op Hippiade verhogen

Ruiters die in de Lichte- en Zware Tour uitkomen mogen op de Hippiade deelnemen vanaf de klasse M2. Het KNHS dressuurforum wil die grens verhogen. Daarom heeft het forum voorgesteld om deelname van ruiters die lopende het seizoen Lichte Tour of hoger hebben gereden in te laten stromen bij de klasse Z1 in plaats van M2. Daarnaast wil het dressuurforum van de tonglepel af.

Het dressuurforum adviseert om per 1 april de tonglepel niet langer toe te staan in de dressuur. De reden hiervoor is dat we in de dressuur een correct in aanleuning gaand paard willen zien. Dus met een constante soepele verbinding met de mond van het paard. Een tonglepel kan signalen van aanleuningsproblemen maskeren en dat past niet bij de beoordeling van het correct opgeleide paard volgens het scala van de opleiding.

Janine van Twist treedt af

Verder is het dressuurforum op zoek naar een nieuwe voorzitter ter vervanging van Janine van Twist. Zij is medio juni negen jaar voorzitter van het dressuurforum. Dit betekent dat Van Twist aan de maximale statutaire zittingstermijn zit en niet meer herkiesbaar is. Het dressuurforum is zodoende op zoek naar een goede opvolger.

Bron: KNHS