Onder prachtige omstandigheden werden afgelopen weekend tijdens de tweede editie van het Kolpa Endurance Festival de laatste KNHS-kampioenen van 2026 gehuldigd. In totaal vielen drie kampioenstitels te verdelen, over afstanden van 30, 60 en 80 kilometer. Het evenement vond plaats op het Nationaal Hippisch Centrum en in de omliggende Veluwe.

KNHS Door

Als drijvende kracht achter het festival keek Marijn van der Velden met veel tevredenheid terug op de wedstrijd. “Het was een fantastische dag en dat lag niet alleen aan het weer. Op alle vlakken hebben we alleen maar lovende woorden gehoord.”

In totaal verschenen 93 combinaties aan de start, waarmee het evenement uitgroeide tot een van de grootste endurancewedstrijden van het jaar. “De wens van ruiters om op de Veluwe te kunnen rijden, is groot. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van de faciliteiten van het Nationaal Hippisch Centrum en lagen de routes er weer geweldig bij. Dit ook dankzij Staatsbosbeheer, waarmee we veel overleg hebben gehad”, vertelt Van der Velden.

Jonge winnaar in de klasse 1

Voor veel deelnemers stond vooral een mooie dag met hun paard of pony voorop, met een wedstrijdelement als extra uitdaging. Onder de deelnemers waren ook verschillende ruiters die voor het eerst kennismaakten met de endurancesport. Daarbij draait het om het afleggen van langere afstanden, waarbij veterinaire controles de fitheid van de paarden bewaken.

Naast de sportieve uitdaging stonden in de klassen 1, 2 en 3 lang de KNHS-titels op het spel. In de klasse 1 lang ging de overwinning naar Aiden Theunissen met Kyra’s Promising Risky Dream. De pas tienjarige ruiter legde het parcours van 30 kilometer af samen met zijn moeder, de bekende enduranceamazone Carmen Römer-Theunissen, die buiten mededinging deelnam. Na afloop volgde in de vetgate de afsluitende veterinaire controle. Zowel Aiden als zijn New Forest-pony kreeg groen licht. Het duo noteerde een gemiddelde snelheid van 12,69 km/u.

Strijd in de lange afstanden

De titel in de klasse 2 lang was voor Denise Dickhoff met Regies Rezorah. De combinatie, die deel uitmaakt van het Kolpa Endurance Team, legde de wedstrijd af over twee lussen van 30 kilometer, met veterinaire controles halverwege en na de finish. Het duo kwam uit op een gemiddelde snelheid van 16,15 km/u. Nienke van Asseldonk eindigde met Whisper op de tweede plaats met een gemiddelde van 15,55 km/u.

In de klasse 3 lang, de koningsklasse over 80 kilometer, ging de laatste KNHS-titel van 2026 naar Heidi Witjes-Vervaart met Nafiesa Al Mahboub. Zes combinaties streden in deze rubriek, waarin drie veterinaire controles waren opgenomen. Witjes-Vervaart bleek met een gemiddelde snelheid van 15,39 km/u de sterkste. Famke Bos-Dortmond eindigde met Siurana als tweede (14,73 km/u), gevolgd door Jael van der Sluis met Lio (13,87 km/u).

Met de huldigingen kwam een geslaagde tweede editie van het Kolpa Endurance Festival ten einde. “Dit smaakte zeker naar meer”, aldus Van der Velden. “Mensen kunnen daarom 13 november volgend jaar alvast in de agenda zetten. Dan vindt de derde editie plaats op het Nationaal Hippisch Centrum.”

Bron: KNHS