Dubbeldam volgt afscheidnemende Hendrix op als bestuurslid N.O.P.

Na ruim twaalf jaar lid te zijn geweest van het bestuur van de Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) heeft Emile Hendrix zijn bestuursfunctie overgedragen aan Jeroen Dubbeldam. Tijdens de afgelopen bestuursvergadering werd stilgestaan bij de grote betekenis van Hendrix voor het N.O.P. en de Nederlandse paardensport.

KNHS Door

Toen het N.O.P. in 2013 nieuw leven werd ingeblazen, maakte Hendrix deel uit van het bestuur dat aan de basis stond van de huidige stichting. In de jaren daarna zette hij zich samen met medebestuursleden onder meer in op het behoud van exceptionele Nederlandse springpaarden voor TeamNL. Met zijn ervaring als internationaal springruiter, zijn kennis van de paardenwereld en omvangrijke nationale en internationale netwerk leverde hij een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze hoofddoelstelling van het N.O.P..

‘Met open vizier’

Voorzitter Hidde Frankena sprak tijdens de bestuursvergadering lovende woorden over Hendrix: “Van de sport tot de handel, van de paarden tot de mensen eromheen. Jouw kennis en je nationale en internationale netwerk waren van grote waarde voor het N.O.P.” Ook roemde Frankena zijn open en directe manier van werken: “Wat jou bijzonder maakt, is hóé je met die kennis omgaat. Eerlijk, duidelijk en met open vizier. Geen politieke spelletjes, geen omwegen. Als er iets moest gebeuren, liet jij het niet op zijn beloop. Daarmee verdiende je het respect van de N.O.P.-collega’s, ruiters, eigenaren, fokkers en bondscoaches. Bij jou wist iedereen waar hij aan toe was.”

Nieuwe toonaangevende naam

Binnen het N.O.P.-bestuur werd de afgelopen jaren bewust gewerkt aan een gefaseerde bestuursvernieuwing om continuïteit te waarborgen. Met het vertrek van Hendrix als laatste lid van het originele bestuur, is deze vernieuwing afgerond en bestaat het bestuur nu uit Hidde Frankena, André Cats, Joyce van Rooijen-Heuitink, Janneke Petrie en Jeroen Dubbeldam.

Met de komst van Dubbeldam verwelkomt het N.O.P. opnieuw een toonaangevende naam uit de Nederlandse paardensport. Frankena sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe bestuurder: “Met Jeroen hebben we een waardige en gerespecteerde opvolger gevonden. We hebben er alle vertrouwen in dat de bijdrage van Emile bij hem een mooi vervolg krijgt.”

Namens het N.O.P. en de KNHS werd Hendrix bedankt voor zijn jarenlange inzet, kennis, betrokkenheid en vakmanschap. Zijn bijdrage heeft een belangrijke rol gespeeld in het bewezen succes en de ontwikkeling van het Nederlands Olympiade Paard!

Meer over de Stichting Nederlands Olympiade Paard, inclusief de huidige N.O.P.-paarden en N.O.P.T.-dressuurpaarden lees je hier.

Bron: Persbericht