Eerste CSI op Nationaal Hippisch Centrum op de agenda

Het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) in Ermelo wordt in mei 2024 voor het allereerst gastheer voor een internationaal springconcours. Van 1 tot en met 4 mei organiseert Wivaldi Hippisch Organisatie en Adviesburo de eerste editie van het CSI** Ermelo.



Na de succesvolle organisatie door Wivaldi van diverse grote evenementen op het NHC, zoals de Hippiade en de Indoorkampioenschappen, gaat in mei 2024 het allereerste internationale springconcours van start in Ermelo, slechts een week na het NK in Deurne. Walter Makker, de drijvende kracht achter CSI** Ermelo en eigenaar van Wivaldi, deelt zijn visie over waarom dit concours onmisbaar is op het NHC: ‘Met 10 jaar ervaring in de hippische sector en een fantastisch team om me heen, zie ik het als een geweldige uitdaging om ons eigen CSI te organiseren. We vinden dat een accommodatie zoals het Nationaal Hippisch Centrum, zo centraal gelegen in het land, niet langer zonder een CSI kan blijven.’

Het programma

CSI** Ermelo is een vierdaags concours met zowel CSI*- als CSI**-rubrieken, waarbij de nadruk ligt op de sport. Op vrijdagavond staat de finale van de CSI** Medium Tour op het programma, met een verrassingselement. Op zaterdagmiddag wordt onthuld wie de allereerste winnaar van de Grote Prijs van CSI** Ermelo wordt.

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen voor CSI** Ermelo zijn in volle gang. De eerste inschrijvingen van deelnemers zijn binnen en de contouren voor de indeling van het evenement zijn al vastgesteld. Het doel van CSI** Ermelo is helder: het Nationaal Hippisch Centrum nog meer benutten voor topsportevenementen.

Jaarlijks terugkerend evenement

Het doel is om een jaarlijks terugkerend CSI** te organiseren in Ermelo. Eerlijke sport en een onvergetelijke ervaring voor deelnemers en bezoekers staan voorop. Daarnaast is er ook ruime gelegenheid voor deelnemers, bezoekers en sponsoren om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Deze combinatie maakt het nieuwe CSI** een hoogtepunt op de hippische kalender.

Bron: KNHS