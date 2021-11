Ehrens en Boelhouwer voor de NOS-camera over beëindiging samenwerking

Het NOS Sportjournaal ging vandaag langs bij Rob Ehrens en Iris Boelhouwer over de beëindiging van de samenwerking tussen de KNHS en Ehrens als bondscoach van de springruiters. Op de nationale televisie windt Ehrens er geen doekjes om: "Om zo afgeserveerd te worden, dat doet pijn."

Boelhouwer zegt tegen de NOS: “Zestien jaar is een hele lange periode voor een bondscoach en als we nu richting Parijs kijken, is het tijd voor een frisse wind en nieuw elan. Het is een optelsom van heel veel facetten. Iemand waarmee we veel gepraat hebben, omschreef het heel treffend: de prik is uit de cola.”

Van der Vleuten en Dubbeldam

De NOS sprak ook met Maikel van der Vleuten en Jeroen Dubbeldam – Ehrens’ ‘golden boy’ die hem heel wat medailles bezorgde in de afgelopen zestien jaar. Direct vanaf het aantreden in 2005 (tegen alle verwachtingen in dubbel brons in San Patrignano). Maikel van der Vleuten, zegt ‘een beetje teleurgesteld’ te zijn in de bond en Dubbeldam meent: “Ik heb begrepen dat de chemie met de huidige topruiters minder was dan ik altijd had.”

Zowel Rob Ehrens als Iris Boelhouwer reageren in De Paardenkrant van deze week (nu al online beschikbaar) uitgebreid op de beslissing. Voor Boelhouwer, die nu iets meer dan een jaar in functie is als directeur topsport bij de KNHS, staat één ding als een paal boven water. “In Parijs op de Olympische Spelen moeten we er staan en daarvoor moet in alle disciplines veel gebeuren. En we moeten dus ook dingen veranderen.” Daar was de lastige beslissing om de samenwerking met Rob Ehrens te beëindigen onderdeel van. “Op persoonlijk vlak was ik het liefst nog 25 jaar doorgegaan met Rob, maar dit is een sportinhoudelijke beslissing.”

Bron: NOS/Horses.nl