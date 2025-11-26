Einde van een tijdperk: Concours 3.5 én de startpas houden op te bestaan

De KNHS werkt achter de schermen al enige tijd aan de vernieuwing van haar ICT-systemen en is daar voorlopig nog niet mee klaar. De grootste stap, de overgang van de breedtesport naar het nieuwe systeem, wordt naar verwachting in de tweede helft van 2027 gezet. En dat moment markeert ook het einde van de door wedstrijdorganisatoren al jaren gebruikte rekenkamersoftware: Concours 3.5. En ook de startpas is straks voltooid verleden tijd.

Esther Berendsen Door

Peter Hartman is de man die Concours 3.5 in de jaren negentig ontwikkelde. Niet vanuit een IT-bedrijf of als KNHS-medewerker, maar als uit de hand gelopen hobby: Hartman was leraar, kwam op het idee door zijn vrouw en dochter die paardreden en bouwde in zijn vrije tijd een softwareprogramma voor wedstrijdorganisaties. In de jaren die volgden bleef hij het onderhoud – inclusief het toevoegen van vele gebruikersmogelijkheden – verzorgen.

“Inmiddels hebben we afgesproken dat we na de implementatie van de nieuwe backoffice niet verder gaan met Concours 3.5”, licht Theo van der Meulen, financieel directeur bij de KNHS, toe. Dat betekent dat er met ingang van het indoorseizoen van 2027 of bij de start van het outdoorseizoen 2028 op een andere manier gewerkt zal worden.

