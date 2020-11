Emile Hendrix stopt als KNHS Bestuurslid

Het vertrek van Emile Hendrix al KNHS Bestuurslid nadert. Op de afgelopen ledenraadsvergadering werd er bij zijn vertrek stilgestaan. Het proces om een waardig opvolger te vinden voor Hendrix is in een vergevorderd stadium, meldt de KNHS.

Tot die tijd is Emile Hendrix bereid gevonden om zijn rol in het KNHS Bestuur te blijven vervullen. Voorzitter Cees Roozemond sprak daarvoor zijn dank uit.

Wens: ‘Over 100 jaar nog steeds paardrijden’

Emile Hendrix benadrukte in zijn afscheidswoord de verantwoording die we gezamenlijk hebben voor de sport. “Ik heb een grote wens, dat is dat we over 100 jaar nog steeds deze mooi sport kunnen bedrijven. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. We moeten onze sport zo goed mogelijk naar buiten brengen, met het welzijn van het paard voorop.”

Bron: KNHS