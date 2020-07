Endemol Shine-topvrouw Iris Boelhouwer opvolgster Maarten van der Heijden

Iris Boelhouwer is vanaf 1 september de nieuwe directeur Topsport van de KNHS en is daarmee verantwoordelijk voor het topsportbeleid, de talentontwikkeling en internationale zaken. Zij treedt in de voetsporen van Maarten van der Heijden die twaalf jaar lang de prominente functie vervulde.

Boelhouwer heeft toonaangevende functies bekleed bij Endemol Shine Nederland waarna ze na haar laatste functie als Co-CEO haar eigen consultancybedrijf Happy Landing oprichtte.

Paardenvrouw

Daarnaast is ze een echte paardenvrouw, ze rijdt, geeft instructie en is voorzitter van de Rijvereniging Anydale Muiderberg. “Wij zijn blij met de komst van Iris. We kozen voor haar vanwege haar managementkwaliteiten, haar zakelijk inzicht en goede communicatieve vaardigheden. Zij brengt een groot pallet kwaliteiten mee naar de KNHS,” verklaart algemeen directeur Theo Fledderus de keuze.

Bijdrage leveren aan topsportmentaliteit

Boelhouwer kijkt er naar uit om in haar nieuwe functie te beginnen: “Mijn levenslange passie voor de paardensport zorgt ervoor dat ik – in combinatie met de ervaring vanuit mijn professionele carrière – ongelooflijk blij ben dat ik me kan inzetten voor het topsportbeleid van de KNHS. Met mijn nationale en internationale ervaring in een creatieve en innovatieve omgeving verwacht ik een bijdrage te kunnen leveren aan de topsportmentaliteit en uiteindelijk de resultaten van het Nederlandse team.”

Ervaren zakenvrouw

Fledderus vervolgt: “We zijn content dat we zo’n ervaren zakenvrouw als Boelhouwer hebben kunnen aantrekken voor deze functie. Maarten van der Heijden heeft bijgedragen aan ongekende successen voor de Nederlandse paardensport. Wij betreuren zijn vertrek, maar met de komst van Iris Boelhouwer heb ik er alle vertrouwen in dat we een stevige vervanger hebben die gaat helpen zorgen voor nieuwe successen.”

Nieuwe frisse wind

Maarten van der Heijden vult aan: “Ik heb twaalf jaar alles gegeven voor de hippische topsport en dat was intensief, maar fantastisch. Het is nu tijd voor een nieuwe frisse wind, voor mezelf en voor de KNHS. Vanwege de coronacrisis hebben we in maart de voorbereidingen voor de Olympische Spelen stil gelegd, maar die waren zo kort voor de Spelen uiteraard al in een vergevorderd stadium. In mijn ogen kan het uitstel van de Spelen goed uitpakken voor TeamNL. Er komen zeer talentvolle paarden aan waarvoor 2020 net te vroeg kwam. Tegelijkertijd is het topsport meerjarenplan richting Parijs 2024 gereed. Ik kan met vertrouwen het stokje aan Iris doorgeven”.

Bron: KNHS